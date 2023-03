Les emissions de diòxid de carboni no només estan contaminant i escalfant l’atmosfera, sinó que fins i tot n’estan reduint la mida. Així ho posa de manifest una recent investigació, que afirma que els gasos amb efecte hivernacle han contribuït significativament al fet que s’hagi encongit l’atmosfera superior. Era una possibilitat que s’havia plantejat com a hipòtesi al llarg de diverses dècades, però ara s’ha pogut demostrar científicament per primera vegada.

Els investigadors van centrar els seus esbrinaments en dues capes, conegudes col·lectivament com a MLT: la mesosfera, que comença a uns 60 quilòmetres d'altitud, i la termosfera inferior, que comença al voltant dels 90 quilòmetres. Les dades del satèl·lit TIMED de la NASA, un observatori que recopila dades sobre l'atmosfera superior, van resultar ser un veritable filó, perquè van proporcionar informació de pressió i temperatura per a les dues capes MLT durant un període de gairebé 20 anys, des del 2002 fins al 2021. Aquestes dades van demostrar un refredament radiatiu a l'atmosfera superior causat pel diòxid de carboni. Aquest refredament està provocant que l'estratosfera es contragui, i està fent el mateix amb la mesosfera i també amb la termosfera. Utilitzant les dades del satèl·lit, Mlynczak i el seu equip han pogut concloure que la mesosfera i la termosfera inferior es van contraure en total uns 1.333 metres. D'aquesta xifra, aproximadament 342 metres són el resultat del refredament induït pel CO2 emès per l'ésser humà. Tenint en compte que la termosfera s'estén diversos centenars de quilòmetres, aquests 342 metres poden no semblar gaire. Tanmateix, un article publicat al setembre per la física Ingrid Cnossen, del British Antarctic Survey, al Regne Unit, va calcular que el refredament termosfèric podria derivar en una reducció del 33% en la resistència atmosfèrica per a l'any 2070.Efectes per a satèl·lits i escombraries espacials reducció del 33% en la resistència atmosfèrica per a l'any 2070.Efectes per a satèl·lits i escombraries espacialsLes conseqüències d'aquest fet podrien arribar als objectes en òrbita al voltant de la Terra.Segons l'estudi, podria produir-se un increment en la longevitat dels rebutjos espacials, com satèl·lits obsolets i altres elements de l'òrbita terrestre, cosa que implicaria que es podrien mantenir al seu lloc durant més temps. Al seu torn, l'acumulació d'escombraries espacials causaria problemes i riscos per als satèl·lits més nous que orbiten al voltant de la Terra i per a l'Estació Espacial Internacional, així com a les observacions espacials en general. «Una conseqüència és que els satèl·lits es mantindran actius per més temps, cosa que és genial, perquè la gent vol que els seus satèl·lits es mantinguin en funcionament», ha explicat el científic geoespacial Martin Mlynczak, del Centre d'Investigació Langley de la NASA. «Però també els residus es mantindran més temps i probablement augmenti la probabilitat que els satèl·lits i altres objectes espacials valuosos necessitin ajustar la seva trajectòria per evitar col·lisions», ha afegit. Estudi de referència: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2022JD036767