El darrer reducte de gel marí de l’Àrtic podria desaparèixer aviat durant l’època estival. En unes dècades, aquest santuari de blocs congelats, al nord de Groenlàndia i Canadà, a l’anomenat Mar de Lincoln, que acostuma a romandre invariable durant tot l’any, deixarà d’estar present a l’estiu, cosa que no passa des de fa 10.000 anys.

Així ho ha demostrat un grup d’investigadors de la Universitat d’Aarhus (Dinamarca), en col·laboració amb la Universitat d’Estocolm i el Servei Geològic dels Estats Units, que han publicat un estudi a Communications Earth & Environment on pronostiquen l’evolució que seguirà la zona tenint en compte les dades recopilades sobre el desglaç que va patir aquest mateix lloc durant l’Holocè, fa 10.000 anys.

Aquell estiu en què el gel va desaparèixer, les temperatures del planeta estaven a un nivell més alt que l’actual, però al qual ara ens estem acostant ràpidament. «El gel marí d’aquesta regió es fondrà en les properes dècades», explica Christof Pearce, geòleg de la Universitat d’Aarthus, expert en reconstruccions climàtiques. No obstant això, com ell mateix admet, encara hi ha una gran incertesa sobre quan passarà exactament aquest succés.

«Pot ser en 20, 30, 40 anys o més», insisteix, encara que adverteix: «Aquest estudi demostra que estem molt a prop que aquest escenari es faci realitat». Només caldrà un lleuger augment de les temperatures «perquè el gel es fongui», explica el també autor principal de l’article.

Per fer aquestes prediccions, els investigadors han estudiat sediments del lloc corresponents al període postglaciar. Durant aquest període de temps –fa uns 10.000 anys–, les temperatures d’estiu a l’Àrtic eren més altes que les actuals. En aquell moment va ser la pròpia regulació del planeta la que el va portar a patir un augment de temperatures d’aquest calibre. I encara que aquest procés natural era d’un origen molt diferent de l’escalfament global actual -molt més ràpid i a causa de l’impacte humà-, la zona ha esdevingut un laboratori natural per estudiar el destí d’aquesta regió en un futur immediat.

Els investigadors van estudiar, entre moltes altres coses, les molècules de certes algues que només es produeixen quan hi ha gel marí, un indicador amb el qual els científics poden determinar en quins mesos d’estiu hi ha hagut gel marí a la regió i en quins no.

L’Àrtic s’enfosquirà

Les conseqüències del procés aniran més enllà de l’Àrtic. Quan el gel marí del mar de Lincoln es comenci a fondre a l’estiu, això tindrà conseqüències a la resta del clima. En principi, el desglaç farà que aquesta superfície sigui més fosca, en comptes de blanca. Per tant, en comptes de reflectir els raigs del Sol, els absorbirà deu vegades més que si hi hagués una capa de gel que retingués aquestes emissions. I això significa un escalfament més gran, amb repercussions a tot el planeta. El clima mundial depèn del que li passi a l’Àrtic, un lloc que, lluny de ser una regió aïllada i independent, condiciona molt el que passi en altres parts del globus.

A això s’hi sumarà el dany als mateixos ecosistemes marins. «El gel marí és la base de molts ecosistemes. Per exemple, les algues que examinem són l’aliment dels peixos i aquests, alhora, són aliment dels ocells», recorda Henrieka Detlef, també geòloga i membre de la Universitat d’Aarhus, que insisteix que encara no se sap fins on arribaran els danys que patiran aquests ecosistemes únics.

No és la primera vegada que els científics alerten aquesta situació. De fet, fa tres anys, un altre estudi similar, de la Universitat d’Hamburg (Alemanya), no descartava que la desaparició del gel marí a l’estiu ja tingués lloc el 2050. I alertava que això passaria fins i tot en el supòsit d’una reducció moderada d’emissions atmosfèriques.

El gel no només està cobrint una superfície de terreny cada cop menor, sinó que també és més prim. El més antic, de més de quatre anys i més resistent al desglaç, amb prou feines representa un 1% del total de la capa. El que domina és el conegut com «de primer any», més fràgil i que es fon d’una manera més ràpida. Amb això, els experts creuen que en un parell de dècades l’Àrtic podria estar gairebé sense gel al final de l’estiu.

Ara bé, la situació no és millor al gel que hi ha posat sobre terra ferma, com passa a Groenlàndia. Allà la taxa de desglaç s’ha triplicat en les últimes dècades. És una situació que es creu que serà irreversible en una dècada i que acabarà elevant el nivell del mar fins a negar algunes ciutats costaneres.

Segons els investigadors, els resultats de l’estudi inclouen tant males notícies com alguna de bona. «La mala notícia és que això passarà, però la bona notícia és que la tendència pot ser reversible», explica la geòloga Henrieka Detlef. De fet, assegura que la humanitat és a temps de fer alguna cosa «si reduïm les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i establim objectius polítics més ambiciosos que els actuals». «Si podem mantenir les temperatures estables o, potser, disminuir-les, el gel marí tornaria a poblar la zona», afegeix.

«Sabem que això [la desaparició de gel a l’estiu] succeirà, per això aquest estudi pretén cridar l’atenció», revela el geòleg Christof Pearce, que insisteix que aquests resultats no fan que la situació sigui més depriment, sinó que demostra la necessitat duna acció més urgent. «Hem d’actuar ara per poder canviar la tendència», afirma.