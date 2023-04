L’Àrtic és l’hàbitat del qual depenen nombroses espècies animals, com l’ós polar, sota l’amenaça d’una ràpida extinció. La seva població s’està reduint notablement i actualment s’estima que només queden entre 22.000 i 30.000 exemplars en estat silvestre. L’ós polar s’alimenta principalment de peixos i foques, però en els darrers anys la possibilitat de caçar o pescar les preses naturals ha disminuït per la desaparició del gel. Com a conseqüència d’això, alerten els científics, els mascles han de començar a menjar-se les cries pròpies, davant la impossibilitat de trobar el seu aliment natural. Es calcula que, fins i tot protegint les noves ventradas d’óssos polars, només la meitat de les cries arriben a l’edat adulta.

Les poblacions d’ós polar s’han reduït en més d’un 30% en 45 anys i molts científics opinen que aquest animal pot desaparèixer completament de la Terra per a l’any 2100. Hi ha altres impactes que els amenacen. La progressiva desaparició de gel fa que apareguin noves rutes marítimes. Els grans vaixells són responsables de fortes emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, que ara ja s’emeten des del cor de l’Àrtic gràcies a aquestes rutes abans inexistents o molt minoritàries per la presència de gel.