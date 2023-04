La Comissió Europea ha insistit aquest dijous que pot exigir a Espanya «si és necessari» la protecció del Parc Nacional de Doñana i recorda que hi ha evidències científiques i tècniques «sòlides» sobre els «efectes adversos» de la sobreexplotació de les seves aigües subterrànies.

«Si és necessari, la Comissió Europea tindrà la possibilitat d’adoptar noves mesures per assegurar que Espanya compleix amb la sentència del Tribunal de Justícia sobre Doñana», va expressar el portaveu comunitari Tim McPhie després de ser preguntat per la llei andalusa de regadius, la tramitació de la qual va rebre llum verda aquest dimecres amb els vots del PP i Vox.

La Comissió Europea ja va enviar a finals de març una carta que donava un mes a Espanya per adoptar mesures i titllava la llei andalusa de «violació flagrant» de la sentència del Tribunal de Justícia de la UE que va condemnar Espanya per no haver fet el necessari per protegir l’aiguamoll.

En aquesta missiva va amenaçar a més d’elevar de nou el cas davant la justícia europea, aquesta vegada proposant la imposició de sancions econòmiques per persistir en l’incompliment.

El portaveu va preferir no «especular» ni entrar en «hipòtesis» sobre els pròxims passos de Brussel·les sobre aquest assumpte i va recordar que una sentència del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) ja va condemnar Espanya per no protegir Doñana i que la institució va obrir un nou expedient a Espanya el juny del 2021 per no haver complert encara aquesta sentència.

Així, va assenyalar que l’Executiu comunitari està «analitzant» actualment les «observacions» remeses per les autoritats espanyoles en el marc d’aquest expedient.

En aquest sentit, el portaveu va apuntar que la legislació mediambiental europea «exigeix la utilització sostenible dels recursos naturals» i això «inclou l’aigua», així com que «les activitats econòmiques disponibles han de ser compatibles amb la conservació de les zones Natura 2000».

«El coneixement científic i tècnic disponible que tenim aporta evidències sòlides sobre els efectes adversos de la sobreexplotació de l’aigua subterrània als ecosistemes de Doñana», va remarcar McPhie.

El Govern central farà «tot el necessari» per salvar Doñana

El Govern central farà «tot el necessari» per salvar DoñanaMentrestant, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha dit que el Govern central farà tot el que sigui necessari per «salvar» el Parc Nacional de Doñana «de les mans del PP i de Vox».

Així ho ha assegurat als periodistes abans de participar en un fòrum sobre justícia, al ser preguntat si l’Executiu recorre al Tribunal Constitucional la decisió de la Junta d’Andalusia de tramitar una proposta al Parlament per ampliar la zona regable de Doñana.

Ha insistit que és una «mala notícia» aquest «atac» a Doñana i al seu ecosistema, i que analitzaran totes les mesures al seu abast perquè entenen que «és imprescindible salvar» aquest parc nacional «de les mans del PP i Vox».

Senyal d’alarma des del CSIC

Aquest mateix dilluns, el director de l’Estació Biològica de Doñana-CSIC, Eloy Revilla, denunciava en el ple extraordinari del Consell de Participació de Doñana celebrat a Almonte (Huelva) que el parc nacional està en «estat crític» i que «més de la meitat de les seves llacunes han desaparegut».

Revilla va recordar que Espanya «està condemnada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea per incomplir les seves obligacions derivades de la Directiva Marc de l’Aigua i de la Directiva Hàbitat», i va assenyalar que, segons la sentència, se la condemna per «no haver tingut en compte l’extracció il·legal d’aigua per al cultiu i les extraccions d’aigua per a proveïment urbà en l’estimació de les extraccions totals d’aigua subterrània de la comarca i per no haver previst cap mesura per evitar l’alteració ocasionada per les extraccions d’aigua subterrània sobre els tipus d’hàbitats catalogats com a prioritaris».

Així mateix, va presentar algunes de les dades generades per l’activitat científica de l’Estació Biològica de Doñana, que «estan llançant resultats desoladors, tant en relació amb l’estat de les llacunes i altres hàbitats de l’espai natural com amb la biodiversitat que en depèn».

D’aquesta manera, va explicar que en l’últim estudi publicat a la revista científica ‘Science of The Total Environment’, les dades «demostren que el deteriorament del sistema de llacunes de Doñana és generalitzat. S’ha constatat que el 59% de les llacunes de més mida de Doñana no s’han inundat almenys des del 2013».

«Aquests canvis estan significativament relacionats amb la temperatura i la precipitació de cada any, però també amb l’extensió d’àrees cultivades, la superfície construïda a Matalascañas, la distància a les estacions de bombatge de la urbanització i el funcionament del camp de golf», apunta el CSIC.

