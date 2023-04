EL PERIÓDICO i BBVA llancen el Premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial, una iniciativa que pretén donar visibilitat a la importància de la transició cap a una economia i societat més verdes i inclusives i incentivar-la a través del reconeixement d’empreses que apliquen pràctiques sostenibles en el seu model de negoci.

Aquest premi, que ja busca candidats, dirigit a pimes i emprenedors, fomenta el desenvolupament de projectes que combinin tecnologia, canvis en els processos de producció i nous productes o serveis, que contribueixin a un món més ètic i sostenible.

La creixent consciència sobre l’impacte mediambiental i social de les activitats econòmiques ha portat les empreses, en els últims temps, a adoptar un enfocament integral del model de negoci que tingui en compte no només l’aspecte econòmic, sinó també el sostenible i inclusiu en la seva presa de decisions.

En tota aquesta transformació, cal tenir molt present la innovació, ja que és un motor clau per al creixement i competitivitat de les empreses i per això serà un element molt destacable a valorar en la selecció dels finalistes. La capacitat d’adaptar-se als canvis tecnològics, econòmics i socials és fonamental per mantenir-se en el mercat i oferir solucions efectives als problemes emergents com el canvi climàtic. En aquest sentit, la innovació no només es refereix a la tecnologia o a la creació de nous productes, sinó també a la implementació de canvis en el model de negoci i en l’organització interna de les empreses. Tot això fomenta una activitat econòmica més eficient i respectuosa amb el medi ambient.

Per al director de pimes de BBVA a Catalunya, Joan Carles Alba, «aquest guardó és un exemple del compromís del banc amb la sostenibilitat i amb la voluntat d’ajudar les empreses en la transició cap a un futur més verd. Aquesta és una prioritat estratègica que es materialitza, entre d’altres, en el nostre Objectiu 2025, per la qual cosa el banc es proposa mobilitzar 300.000 milions d’euros en finançament sostenible fins al 2025».

El premi BBVA a la sostenibilitat empresarial fomenta el desenvolupament de projectes que tinguin un impacte positiu en el medi ambient i en la societat, alhora que promouen el creixement econòmic. Cal destacar que l’enfocament en pimes i emprenedors és especialment rellevant, ja que representen la major part del teixit empresarial i tenen un potencial significatiu per impulsar canvis en el desenvolupament de l’activitat econòmica. Alguns exemples d’iniciatives que podrien ser premiades en aquest context inclouen l’aposta per tecnologies netes i de baixes emissions de carboni, la implementació de sistemes de producció més eficients i sostenibles o la creació de productes i serveis que promoguin un consum responsable.