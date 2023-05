Catalunya necessita que plogui. Però no les ‘quatre gotes’ que van caure l’abril passat. Per alleujar la sequera extrema i donar un respir als embassaments farien falta, com a mínim, uns 200 mil·límetres quadrats de precipitacions acumulades el mes vinent. Els pronòstics del mes de maig apunten, per ara, que les pluges estaran dins dels valors normals per a l’època. És a dir, que en el millor dels casos podríem esperar uns 100 mil·límetres de pluja repartits al llarg del mes: una quantitat que serà ben rebuda, però que, tot i així, resultarà insuficient per pal·liar la crisi hídrica que vivim actualment.

Fa almenys dos anys que la pluja escasseja a Catalunya. En situacions normals, segons indiquen els registres històrics, la tardor solia portar un augment de les precipitacions. A l’octubre se solia registrar el mes més plujós. A partir de llavors, les pluges seguien durant tota l’estació, prosseguien a l’hivern, experimentaven un pic a l’abril i baixaven a partir del maig per arribar als seus mínims a l’estiu. Però ara la situació és diferent. La tardor ha sigut bastant més seca del que és habitual. L’hivern va pel mateix camí. I, tot i que sembla que a l’estiu tornarem als valors habituals, el pluviòmetre es normalitzarà a l’estació més seca de l’any.

Barcelona suma 51,3 mm de precipitacions acumulades enfront els 180 mm que serien habituals en aquesta època de l’any

L’escassetat de pluges impregna ja totes les províncies. A ciutats com Barcelona, per exemple, en un any normal solen caure prop de 600 mil·límetres de pluja al llarg de totes les estacions. Per al maig, normalment, ja hi hauria d’haver uns 180 mil·límetres de precipitacions acumulats a embassaments, aqüífers i reserves de la ciutat. En aquests moments, segons apunten els registres meteorològics, tan sols s’han acumulat 51,3 mm de pluja acumulats a la metròpolis. És a dir, menys del 30% del que s’esperava. A Girona, on a hores d’ara hi hauria d’haver més de 200 mm, només han caigut 83,3 mm. A Tarragona, dels 100 mm esperats només n’han caigut 88,8. I a Lleida s’ha passat dels 100 mm normals a tan sols 40,7.

Més enllà de les pluges, l’altre factor que marcarà el temps de les pròximes setmanes i mesos serà la temperatura. Sobretot després d’una primavera en la qual, contra tot pronòstic, s’han registrat diversos episodis de calor estiuenca molt abans de temps i s’han batut diversos rècords de temperatura per a l’estació. ¿Però què passarà de cara a l’estiu? La previsió estacional de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) és clara. Ens endinsem en un trimestre més càlid del que és habitual. Entre el maig i el juny, tot apunta que registrarem temperatures més altes del que és habitual per a aquesta època de l’any.

«Fins, com a mínim, al setembre s’esperen temperatures més altes que la mitjana durant tots aquests mesos»

«Fins, com a mínim, al setembre s’esperen temperatures més altes que la mitjana durant tots aquests mesos», va explicar Cayetano Torres, meteoròleg de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), en una entrevista amb EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona. «Si la temperatura mitjana en aquests mesos ascendeix respecte als valors normals, aquesta pujada generalitzada dels termòmetres també augmenta la probabilitat que hi hagi onades de calor més duradores i intenses durant l’estiu», va apuntar l’expert respecte a aquesta previsió dels pròxims mesos.

Tant l’escassetat crònica d’aigua que viu Catalunya com els pronòstics dels pròxims mesos estan condicionats per l’avanç de la crisi climàtica. Aquest fenomen, provocat per emissions descontrolades de gasos amb efecte hivernacle, està alterant cada vegada més els patrons climàtics del territori. El Mediterrani destaca des de ja com un dels ‘punts vermells’ de l’augment de les temperatures globals. També destaca com una regió on les pluges estan cada vegada més alterades. La crisi climàtica provoca escassetat en alguns moments i, en d’altres, concentra les pluges en episodis extrems. Si abans estàvem acostumats a un mesos de pluges més o menys constants, ara tenim episodis més concentrats i torrencials.