Hi ha sequeres, com la que en aquests moments pateix Catalunya i bona part d’Europa, que es gesten durant anys. Però també hi ha sequeres que es desenvolupen de forma sobtada i que, en qüestió de setmanes, poden causar una greu crisi de recursos en un territori. «Es tracta de situacions tan catastròfiques i fulminants com una inundació», argumenta un equip internacional d’investigadors que aquest dijous presenta la radiografia més completa fins a la data sobre aquest fenomen. La seva advertència, publicada a les pàgines de la revista ‘Science’, és clara: l’avanç de la crisi climàtica està agreujant les sequeres sobtades arreu del món.