Una espècie és catalogada en «perill d’extinció» per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) quan el nombre d’individus adults de la població es troba entre els 250 i 2.500 exemplars. Un altre dels requisits és que la població total d’aquest animal hagi disminuït entre un 70% i un 80% en els darrers anys. El linx ibèric (Lynx pardinus) compleix tots dos requisits i per això està protegida des dels anys 90. Gràcies al treball de projectes que lluiten per preservar aquesta espècie, actualment a la Península hi ha més de 1.365 exemplars censats, una xifra que bat rècords.

Aquesta espècie va arribar a ser catalogada el 1986 com a «espècie en perill crític d’extinció». En aquell moment, la població del linx havia quedat reduïda a 100 individus repartits en dos nuclis aïllats, que es trobaven a Sierra Morena i Doñana. «Un incendi forestal gran podria haver fet desaparèixer l’espècie», explica el responsable de Projectes del Programa d’Espècies de WWF Espanya, Ramón Pérez de Ayala.

Èxit dels projectes LifE

La destrucció de l’hàbitat, els atropellaments, la caça furtiva i la reducció en la població de conills silvestres van ser les principals amenaces que van donar lloc al declivi d’aquesta espècie. Aquesta situació va disparar totes les alarmes, fent que l’any 2002 es posés en marxa el primer projecte destinat a recuperar aquesta espècie per evitar-ne la total extinció.

El primer projecte Life, sota el nom de «recuperació de les poblacions del linx ibèric a Andalusia», va suposar una fita en la conservació d’aquesta espècie i un primer pas pel camí per aconseguir la categorització de «fora de perill». Aquest programa va comptar amb un pressupost de més de 9 milions d’euros, dels quals la Unió Europea en va aportar un 42%, i tenia com a objectiu principal «connectar les poblacions que ja existien a Andalusia» i «assegurar-se que hi havia intercanvis d’individus entre les poblacions», explica Pérez de Ayala. Gràcies a aquests primers passos, s’augmentaria la varietat genètica i es deixaria enrere un problema d’endogàmia que podria causar tares físiques als animals.

Els primers resultats positius d’aquest programa, que va tenir una durada de quatre anys, van ser un augment de linxs ibèrics d’un 49% i l’àrea de distribució d’aquesta espècie va créixer fins al 73%. A causa d’això, van sorgir altres zones diferents que eren apropiades i complien les condicions idònies per a l’expansió de l’espècie.

En el desenvolupament d’aquests programes hi participen organitzacions com WWF-Espanya, que actualment treballa en el projecte Life Lynx Connect, que és «el més gran que hi ha», assenyala Pérez de Ayala. És el quart projecte Life aprovat per la Comissió Europea per conservar aquesta espècie i tindrà una durada de cinc anys, des del 2020 fins al 2025.

L’objectiu principal és «augmentar tant la mida global de la població com la connectivitat entre els nuclis del linx ibèric per assegurar una metapoblació funcional autosensible i viable», expliquen a la seva pàgina web.

«Tenim una feina de base, que és amb allò que comencem i que és imprescindible, que és el seguiment de la població d’aquesta espècie», explica WWF. El procediment per avaluar la quantitat d’individus és el «fototrampeig», que funciona a través de diverses càmeres repartides a les zones d’hàbitat que es disparen en passar aquests animals. A més, cadascun és identificat a causa de les taques de la seva pell, que és la seva empremta genètica. Gràcies a això, es poden estudiar «les causes de mortalitat per evitar-ho o, si més no, prevenir-ho; els possibles moviments de dispersió i observar quins individus s’assenten», afegeix l’expert. A causa del treball de camp d’aquest tipus de programes, els nuclis en què habita aquesta espècie han passat de ser dos, situats a Andalusia, a quinze ara, catorze d’ells a Espanya i un a Portugal.

Increments sostinguts

Les últimes dades recollides oficialment pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco) demostren que aquests projectes han funcionat, ja que s’han aconseguit xifres rècord amb un total de 1.365 exemplars censats el 2021, entre adults, subadults i cadells. «Vam estar dos o tres anys creixent un 30% de la població», explica WWF.

Del total d’exemplars, 1.156 són a Espanya, mentre que 209 són a Portugal. La comunitat que compta amb el nombre més elevat és Andalusia amb 519, seguida per Castella-la Manxa, que compta amb 473, i Extremadura, que té 164 individus. Tot i això, la comunitat autònoma que ha registrat el nombre més gran de cadells nascuts durant l’última temporada ha estat Castella-la Manxa, on han nascut 208 cries i compta amb 88 femelles reproductores. A la resta de les comunitats, van néixer 174 cadells a Andalusia i 48 a Extremadura.

El creixement del linx ha tingut una tendència ascendent en els darrers anys, a causa de la introducció de noves àrees de població. Els experts assenyalen que, en aquestes últimes poblacions introduïdes a partir del 2014, «la feina es va fer molt bé», perquè van aprendre dels errors comesos a les anteriors introduccions, on tenien menys informació. Per aquest motiu, el creixement ha estat des d’aleshores molt més ràpid, en comparació amb els treballs anteriors, fins a arribar a un punt en què han arribat «a la seva màxima capacitat de càrrega i ja no hi entren més individus», per això creixement s’ha estabilitzat. A causa d’aquesta situació, s’han creat dos nous nuclis, un a Sierra Arana, a Granada, i un altre als Alts de Llorca, a Múrcia, i s’espera augmentar el nombre de zones de població els propers anys.

Amenaces que persisteixen

A l’hora d’establir una població de linx ibèric en un territori determinat, cal tenir en compte diversos factors que poden suposar una amenaça perquè aquesta espècie continuï creixent. El factor més important és la quantitat de conills que hi ha en un espai, ja que són el principal aliment d’aquesta espècie. «No és una causa de mortalitat, però la seva escassetat dificulta la recuperació», aclareix l’expert.

Tot i això, «a les zones on hi ha un bon hàbitat per al linx, però no hi ha gaire conill, aquí tenim un embolic molt important». Perquè aquesta espècie es pugui establir en una localització i, a partir d’aquí, reproduir-se i criar, cal que la població de conills compleixi un mínim. «A partir d’un conill per hectàrea, el linx comença a criar. A partir de dos, ja poden tenir dos o tres cadells. I, a partir de quatre, ja tenen ventrades molt grans, a més que en aquestes poblacions és molt difícil que el conill desaparegui, encara que li entri la malaltia», argumenta.

Tot i això, la principal causa de mortalitat del linx ibèric no es troba en el nombre de conills que hi hagi en una localització, sinó en els atropellaments a les carreteres, seguits molt de prop pel furtivisme.

Encara es continuen veient als mitjans de comunicació titulars com «moren dos exemplars de linx atropellats en dues carreteres de Doñana». Acabar amb aquest problema és una feina que organitzacions com WWF fan «des de fa molt de temps». Per poder solucionar-ho, explica que el més important és netejar les vores de les carreteres perquè «el linx vegi el cotxe» i, el més important, «que el conductor vegi el linx abans». Una altra eina per acabar amb això és la senyalització, però que siguin més dinàmiques, ja que al tenir una senyalització fixa la gent de la zona «acaba acostumant-se i passa d’ella», indica Ayala. La mesura per evitar-ho és introduir senyalitzacions a les carreteres «que funcionin només quan hi hagi animals a prop o que detectin la proximitat de fauna a les carreteres».

«Entrenar» agents i fiscals

Una altra de les causes de mortalitat d’aquesta espècie i contra la qual es continua lluitant dia a dia és la caça furtiva. «És un tema molt complicat, perquè és molt difícil de detectar», explica Ramón Pérez de Ayala, que pensa que la millor eina per acabar amb aquest problema consisteix en «més vigilància i més equips que treballin sobre el terreny per localitzar possibles punts» on es doni aquest problema.

Tot i la feina prèvia que es pugui fer per acabar amb el furtivisme, l’expert explica que «hi ha un problema posterior», perquè quan passa un cas de mortalitat il·legal «cal entrenar molt bé la Guàrdia Civil i els Agents Forestals perquè facin molt bé el procés d’identificació de les proves, a més de mentalitzar els fiscals perquè es prenguin més seriosament aquests temes». Encara avui dia, se segueixen donant centenars de casos de furtivisme dels quals després només arriben a judici menys d’una desena.

L’objectiu d’aquestes organitzacions i programes que lluiten per preservar el linx ibèric és triplicar la xifra actual d’exemplars d’aquí a l’any 2040, aconseguint d’aquesta manera que aquesta espècie deixi d’estar considerada en «perill d’extinció» per ser catalogada com a «fora de perill». La feina està donant els seus fruits i Pérez de Ayala creu que s’està anant «pel bon camí» per aconseguir aquest objectiu.