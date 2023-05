Com detectar «ecopostureig» al màrqueting?

FER LA COMPRA AMB CONSCIÈNCIA MEDIAMBIENTAL IMPLICA MOLT MÉS QUE DEIXAR-SE GUIAR PER LES INDICACIONS D’UN ETIQUETAT DUBTÓS; AMB AQUESTS TRUCS, ÉS POSSIBLE EVITAR CAURE EN CASOS DE «GREENWASHING»:

1 Dubte del «bio» i de l’«orgànic». L’etiquetatge que fa «ecopostureeig» sol utilitzar adjectius relacionats amb allò sostenible, que en la majoria dels casos no vénen acompanyats d’una argumentació científica o proves suficients com per demostrar la seva procedència artesanal o els seus procediments ecofriendly.

2 Molt verd a l’embolcall. Una altra tàctica del màrqueting del greenwashing consisteix a pintar en verd els embolcalls i l’empaquetat dels productes, en alguns casos fins i tot dibuixant-hiplantes per fer la sensació que l’article és natural o menys processat.

3 Certificacions falses o no vàlides. En alguns casos, les marques basen les seves declaracions de responsabilitat mediambiental en certificacions realitzades per un tercer que poden ser falses o no tenen validació oficial. Revisar-ne sempre la procedència i si compten amb autorització d’algun organisme regulador de tipus oficial.

4 Informació de farciment. Per intentar demostrar un valor afegit al seu producte, les firmes fan gala de característiques dels seus productes que, en realitat, ja estan obligats a garantir per llei. És el cas dels CFC (clorofluorocarburs) en qualsevol aerosol, prohibits des del 1995 a la UE o el plom a la gasolina, prohibit des del 2001 a Espanya.

5 Composició. Passa, sobretot a l’alimentació, que els embolcalls destaquen els únics dos o tres ingredients o components naturals, obviant deliberadament la resta de substàncies perjudicials per al medi ambient o per a la salut del consumidor.