L'humà és el depredador més voraç del planeta, com el demostra cada dia. Un estudi ha revelat ara que utilitzem, mengem o comercialitzem un terç de totes les espècies de vertebrats que existeixen en el planeta. És una xifra cent vegades superior a la d'altres destacats depredadors, com les orques o els guepards.

Així ho revela un nou estudi, publicat en la revista ‘Nature’, que ha quantificat l'impacte directe de l'ésser humà sobre la resta d'espècies en el planeta. La conclusió a la qual ha arribat és que els humans són, amb diferència, els qui més exploten els recursos del regne animal. En concret, actuen sobre 14.663 espècies de les 46.755 espècies que es van analitzar.

En comparació amb altres depredadors salvatges que tenen una grandària corporal similar i, per tant, unes necessitats alimentàries semblants, els humans capturem o matem gairebé 100 vegades més vertebrats, de mitjana, que ells. A l'oceà, les orques (que tenen un comportament alimentici i social similar al dels humans) consumeixen 121 tipus de vertebrats marins. Per a alimentar-se, els humans consumeixen 83 d'elles, però també explota 10.337 espècies més, tan sols al mar.

La situació no difereix massa en terra ferma. Els jaguars són un dels depredadors que, pel seu pes, es poden assemblar als humans. No obstant això, aquests felins tan sols s'alimenten de nou tipus diferents de preses, enfront de les més de 2.700 que exploten les persones.

“Això ens mostra clarament l'impacte que tenim com a espècie i el que estem fent al planeta”, recalca Boris Worm, biòleg de conservació marina de la Universitat de Dalhousie al Canadà i autor principal de l'estudi. A diferència d'altres animals, l'ésser humà ha desenvolupat una àmplia gamma d'habilitats que li permeten sobreviure en una varietat d'entorns.

“Som una espècie inusual”

Com a resultat, els humans poden alimentar-se amb una gamma més àmplia d'espècies animals de l'habitual en espècies depredadores. "Aquest treball ens dona una idea de l'inusuals que som com a espècie". I és que els humans no sols ens alimentem d'un gran ventall d'espècies, sinó que també les utilitzem per a altres fins. Amb elles també confeccionem roba, elaborem medicines o les utilitzem com a record de les nostres visites turístiques.

Per a realitzar aquest estudi, els investigadors van analitzar les dades proporcionades per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN), organisme que realitza un seguiment de les espècies de vida silvestre a tot el món i el seu grau d'amenaça. Amb aquestes dades van poder identificar les 14.663 espècies explotades per humans i els seus usos.

El que van concloure és que poc més de la meitat (55%) s'utilitzen com a aliment, sent la majoria mamífers o peixos. Un altre 55% de les espècies explotades s'utilitzen com a mascotes, i un 8% més o menys, principalment ocells, rèptils i amfibis, s'utilitzen per a fabricar productes de cosmètica o medicina. Els percentatges sumen més del 100% perquè algunes espècies s'exploten de múltiples maneres, aclareixen els autors de l'estudi.

El 13% són espècies vulnerables o en perill

Per al ecólogo i conservacionista Chris Darimont, aquests resultats posen en relleu que “la humanitat ha sobrepassat enormement el seu paper com a depredador". El fet que els humans moderns explotin gairebé un terç de totes les espècies vives de vertebrats, i n'utilitzin tantes per a fins no alimentaris, “és un senyal indiscutible que estem divorciats del món natural”, va agregar.

Després d'analitzar les dades de la UICN, els investigadors també van concloure que el 13% de les espècies que explotem són vulnerables, o estan en perill o en perill crític. Una xifra molt més alta de la que esperaven trobar.

Malgrat la gravetat d'aquests resultats, l'impacte de l'ésser humà és encara major, atès que en aquest estudi no dona compte dels efectes indirectes de l'activitat humana en la vida silvestre, com l'eliminació de l'hàbitat i la introducció d'espècies invasores.

Llegeix l'estudi de referència aquí.

