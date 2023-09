Cap dels ministres del Govern espanyol en funcions declara posseir un<strong> vehicle elèctric</strong> per al seu ús privat, malgrat els ambiciosos objectius fixats en el Pla Nacional d’Energia i Clima (PNIEC) en relació amb aquest tipus de mobilitat. De fet, alguns dels cotxes dels ministres són especialment contaminants, ja que la seva edat mitjana ronda els 12 anys.

A l’esborrany d’actualització del PNIEC, l’Executiu va elevar l’objectiu de vehicles elèctrics a Espanya el 2030 a 5,5 milions d’unitats, mentre que la Llei de Canvi Climàtic obliga moltes ciutats a implantar zones de baixes emissions (ZBE) amb limitacions al trànsit, per moltes de les quals no podrien circular els ministres amb els seus actuals cotxes particulars.

Segons dades incloses en les seves respectives declaracions de béns i patrimoni al Congrés dels Diputats, cap dels ministres amb cotxe privat en té un d’elèctric i només sis dels 22 poden circular sense restriccions amb el seu vehicle als llocs en els quals declaren tenir vivendes, assegura l’anàlisi feta per AutoScout24, el portal especialista en vehicle utilitzat de Sumauto.

Algunes d’aquestes poblacions tenen ja implantats ZBE o àrees amb restriccions de circulació, com Madrid360, i, en canvi, els vehicles amb etiqueta ECO o ZERO escassegen entre els ministres, malgrat que amb aquesta etiqueta estarien fora de perill de les limitacions al trànsit propulsades, paradoxalment, pel mateix Executiu.

Cotxes de fins a 23 anys d’antiguitat

La titular de Treball, Yolanda Díaz, declara tenir un Volkswagen Golf del 2014 i un Volkswagen Tiguan del 2013, tots dos amb etiqueta C, i, per tant, no afectats per les restriccions de la Corunya, on té vivenda en propietat.

La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, declara un Peugeot 307 del 2007, un Peugeot 5008 del 2011 i un Renault Clio híbrid del 2023. D’aquests tres, només el Clio podria moure’s sense restriccions per Madrid i les Balears, al tenir etiqueta ECO.

Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial, conserva un Seat Ibiza del 2006 i un Volkswagen Passat del 2010. En la declaració no s’especifica el tipus de combustible dels dos vehicles, per la qual cosa, depenent del model, podrien ser etiqueta B o C.

Raquel Sánchez (Transports), amb un Volkswagen Tiguan del 2013 i casa a Gavà (Barcelona); Pilar Alegría (Educació), amb un Renault Clio del 2014 i cases a Saragossa i Castelló i Héctor Gómez (Indústria), amb un Mercedes GLA del 2017 i vivenda a Santa Cruz de Tenerife, són els altres tres ministres que poden circular lliurement amb els seus cotxes privats on declaren residències.

Segons la mateixa font, el cotxe més contaminant és el de la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, que declara un Nissan Primera del 2000, és a dir, un vehicle amb 23 anys d’antiguitat sense etiqueta mediambiental.

El segon cotxe més antic i contaminant és de la ministra de Defensa, Margarita Robles, un Hyundai Getz del 2002, mancat igualment de distintiu mediambiental.

El tercer vehicle més antic és el que posseeix el titular d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, un Volvo S80 del 2011, el combustible del qual no es detalla i que podria ser etiqueta C, si és gasolina, o B, si és dièsel.

Fernando Grande-Marlaska (Interior) i Félix Bolaños (Presidència) declaren cotxes del 2015, el primer un BMW Serie 5 i el segon un Nissan X-Trail, tots dos etiqueta C i que, per tant, també tindria limitada la seva circulació.

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez i els titulars d’Exteriors (José Manuel Albares), Ciència i Innovació (Diana Morant), Cultura (Miquel Iceta), Drets Socials (Ione Belarra) i Sanitat (José Miñones) declaren no tenir vehicle en propietat actualment.

