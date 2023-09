La majoria de les varietats exòtiques que arriben al país vénen de zones amb climes tropicals o subtropicals. Aquests es caracteritzen per les altes temperatures, que no varien entre l’hivern i l’estiu, i la humitat.

A Espanya, les temperatures estan canviant i els patrons climàtics de les estacions es veuen afectats. A causa d’aquesta situació, les condicions són més temperades, arribant a assemblar-se a les dels països d’origen d’aquestes espècies exòtiques. Per tant, el canvi climàtic juga un paper important, ja que pot facilitar la velocitat a la qual s’expandeixen i estableixen aquestes varietats, fet que suposa un obstacle a l’hora de controlar-les i eradicar-les.

Abans, el clima era un aliat per evitar la implantació d’aquestes espècies, ja que "no patien un boom poblacional, perquè arribava l’hivern i les gelades, cosa que els impedia sobreviure", explica Capdevilla-Argüelles. Tot i això, amb el canvi climàtic, els hiverns s’han tornat "molt més càlids i les condicions són millors", cosa que facilita la invasió d’aquestes espècies.

Un dels casos més recents és el de la vespa asiàtica, l’expansió de la qual es veu facilitada quan no s’ha d’enfrontar a hiverns molt freds. Capdevilla-Argüelles explica que aquesta espècie no havia d’arribar a zones com Lleó "pels hiverns i perquè, si hi arribava, no sobreviuria". Tot i això, aquest insecte s’ha convertit en invasor a causa de "la pujada de les temperatures i de les pròpies capacitats d’adaptació de l’espècie", explica la biòloga.

Les altes temperatures que s’han registrat a Espanya també han estat un aliat per a insectes com el mosquit tigre, ja que "a l’hivern podrien patir un decés poblacional molt important a causa de les temperatures baixes", especifica Capdevilla-Argüelles.

el "julivert gegant"

Un cas inquietant és el del julivert gegant, que és molt recent al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores i que es troba a la llista d’espècies preocupant per a la Unió Europea. Aquesta planta, a més d’envair amb gran facilitat les riberes dels rius, "té un problema sanitari important, ja que és fototòxica", indica Capdevilla-Argüelles. Això vol dir que, en fregar amb la planta i després incidir el sol sobre aquesta part del cos, pot arribar a produir cremades importants.

Actualment, aquesta família de plantes només es troba a la zona dels Pirineus, per la qual cosa encara és una població reduïda. "Des del mateix moment en què s’ha detectat, s’està fent un seguiment i un control molt importants per contenir aquesta espècie i intentar eradicar-la", explica. Aquest és un cas en què les autoritats "han posat fil a l’agulla i s’està fent un esforç important".