Fa ja dies que, almenys segons el que marca el calendari, hauria d’haver començat la tardor però, tot i així, els termòmetres continuen marcant temperatures típiques de l’estiu. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) pronostica una nova pujada de les temperatures entre divendres, 29 de setembre, i dilluns, 2 d’octubre. Durant aquests dies s’esperen màximes de fins a 38 graus en diversos punts del país, sobretot al sud-oest de la Península, i temperatures fins a 10 graus per sobre respecte als nivells normals per a aquesta època de l’any.

Els pronòstics apunten a una nova pujada dels termòmetres entre divendres i dilluns

Segons expliquen els meteoròlegs, aquesta nova pujada dels termòmetres es deu a l’entrada d’una massa d’aire càlid i sec d’origen saharià. Aquest fenomen coincideix amb unes condicions d’estabilitat atmosfèriques que, al seu torn, fa ja dies que propicien un augment generalitzat de les temperatures arreu del país. Els pronòstics apunten que la setmana que ve s’assoliran màximes d’entres 32 i 34 graus a gran part de l’interior peninsular, fins a 38 graus a la vall del Guadalquivir i el sud-oest peninsular i fins a 36 a la vall de l’Ebre. A les Canàries, on s’esperen registres superiors als 34 graus, la calor arribarà acompanyada de calitja.

L’augment dels termòmetres també es notarà durant les nits. Entre divendres i dilluns, les ciutats del litoral mediterrani podrien registrar entre 18 i 20 graus en plena nit (una cosa que, a la pràctica, equivaldria a registrar diverses nits tropicals en plena tardor). A l’arxipèlag canari s’esperen mínimes de 24 graus durant aquest període. Segons adverteixen els experts, aquestes xifres resulten una anomalia absoluta per a aquesta època de l’any.

Tardor més càlida del normal

Aquest any la tardor ha començat sent molt més càlida del normal a pràcticament tot el país. I això, al seu torn, encaixa amb la predicció estacional de l’Agència Estatal de Meteorologia per a aquesta estació. Segons apunta l’últim pronòstic trimestral elaborat per l’entitat, tant a l’octubre com al novembre és probable que es registrin temperatures més altes respecte als valors normals per a aquesta època de l’any tant a la Península com a l’arxipèlag canari i balear.

Els pronòstics també apunten a uns mesos lleugerament més plujosos del normal tot i que, per ara, les precipitacions continuen sent escasses. Els embassaments espanyols, de fet, tan sols són al 36% de la seva capacitat quan, històricament, per aquestes dates solien ser pràcticament al 50%. A Catalunya, un dels territoris més afectats per la sequera, les reserves d’aigua amb prou feines freguen el 22%.