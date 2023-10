El nombre de llarsexposades a una eventual inundació ha augmentat dràsticament en les últimes dècades. Segons alerta un estudi publicat aquest mateix dimecres a la revista científica ‘Nature’, entre els anys 1985 i 2015 la quantitat d’assentaments humans situats en zones inundables va créixer prop d’un 122%. Aquesta xifra, adverteixen els experts, demostra fins a quin punt la humanitat ja està greument amenaçada per l’impacte de fenòmens com el desbordament d’un riu o una tempesta extrema i com, en un futur, l’avenç de la crisi climàtica podria augmentar encara més tots aquests riscos.

La investigació, liderada per un equip d’experts del mateix Banc Mundial, alerta sobre com l’expansió urbana dels últims trenta anys s’ha desenvolupat, sobretot, en zones amb alt risc d’inundació. Els registres indiquen que gran part de les llars i infraestructures s’han construït justament en regions que podrien patir una inundació catastròfica. Els experts alerten que, en la majoria de casos, les llars més exposades a aquests perillsse situen en països de baixos i mitjans ingressos.

Entre els països més amenaçats per inundacions extremes destaquen la Xina, el Japó i l’Índia. Europa, per la seva banda, també apareix en la llista pel seu elevat risc de patir una tempesta extrema o el desbordament d’un riu. En aquesta regió preocupa, sobretot, la situació de països com França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos i Espanya. «En aquestes regions s’ha construït més sobre zones inundables que sobre zones no inundables», conclou l’anàlisi publicada aquest mateix dimecres.

Un milió de llars espanyoles

A Espanya s’estima que hi ha més d’un milió de vivendes que s’aixequen en zones de risc. Segons apunta una investigació liderada per ‘eldiario.es’, el 4,3% de les vivendes espanyoles estan en risc mitjà d’inundació fluvial o marítima. La majoria d’aquestes se situen en zones del Mediterrani. L’anàlisi apunta a Múrcia, Valladolid, Palma, Girona i Cartagena com les grans urbs amb més proporció de llars construïdes en zones inundables. «En termes relatius, destaquen una vintena de pobles com La Algaba, a Sevilla; Deltebre, a Tarragona; o Santoña, a Cantàbria; que tenen més d’un 70% dels seus carrers en àrea inundable», conclou la investigació.

L’expansió urbana dels últims trenta anys s’ha centrat en territoris inundables

A Catalunya, segons xifres de Protecció Civil, 385 dels 947 municipis estan en risc alt o molt alt d’inundació. Això suposa que almenys el 40% dels pobles i ciutats catalanes estan greument exposades a un desastre natural provocat per les pluges torrencials, l’augment de l’onatge o les crescudes de rius i rierols. Els territoris amb més risc es concentren al litoral nord, el Pirineu i el Montsià. En total, només a Catalunya, s’estima que hi ha 705.000 persones que viuen en zones potencialment inundables.

No fa falta anar gaire lluny per veure el perill d’una inundació. Fa tan sols unes setmanes, el pas d’una pertorbació extrema va provocar greus inundacions a Grècia i Líbia. Només al país africà es calcula que aquest episodi va provocar més d’11.470 morts i 10.100 desapareguts, així com pèrdues materials i econòmiques en el dia d’avui incomptables. Segons adverteix el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), així com els estudis més exhaustius realitzats fins ara, aquest tipus de fenòmens meteorològics extrems podrien tornar-se cada vegada més freqüents amb l’avenç de la crisi climàtica arreu del món.