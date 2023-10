El potencial de la intel·ligència artificial per ajudar a abordar l’emergència climàtica és inqüestionable. De fet, gosaria afirmar que no podem combatre el canvi climàtic sense l’ajuda de la IA». Així s’expressa Nuria Oliver, cofundadora i directora de la Fundació ELLIS i doctora per l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) dels EUA. Tot i que es tracta d’una tecnologia encara en desenvolupament, les possibilitats que obre per assolir els objectius marcats a l’Agenda 2030 semblen no tenir límit. I toquen infinitat de camps, des del transport fins a l’agricultura, passant per la construcció d’edificis intel·ligents, la predicció d’huracans i la gestió d’incendis devastadors a la fase més inicial. Una autèntica revolució transversal.

Les grans beneficiades per la seva eclosió seran les administracions públiques. Comptar amb prediccions meteorològiques millors, amb més informació sobre l’origen dels gasos d’efecte hivernacle que s’emeten a l’atmosfera i amb eines de precisió per pal·liar l’impacte ambiental de sectors altament contaminants ajudarà els governs a afinar les polítiques encaminades a frenar l’emergència climàtica.

El gran avantatge de la intel·ligència artificial és la seva capacitat per processar quantitats ingents de dades. Passats, presents i futurs. I, el que és més important, formar-hi models predictius. Així, es podrien identificar patrons i tendències per prendre decisions més precises i fonamentades. «Necessitem tecnologies digitals i una gran quantitat de dades que cal recopilar i analitzar ràpidament. Els algorismes d’IA o aprenentatge automàtic ens poden ajudar a gestionar aquesta complexitat i arribar a zero emissions», subratlla Hendrik Zimmermann, investigador en digitalització i sostenibilitat de l’ONG Germanwatch.

Aplicacions concretes

Un estudi publicat a la revista MIT Technology Review basat en les investigacions de David Rolnick (Universitat de Pennsilvània) enumera una desena d’aplicacions concretes en què solucions creades amb intel·ligència artificial poden ajudar a combatre el canvi climàtic. Moltes tenen a veure amb l’eficiència energètica i gairebé totes passen per afinar la previsió meteorològica. Rolnick considera que el seu desenvolupament és a l’abast dels investigadors en un curt termini.

La IA possibilitaria anticipar la demanda d’energia, que es basa en gran part en el temps local, i també millorar l’estructura dels edificis per minimitzar així la despesa d’il·luminació, calefacció i aire condicionat, segons l’època de l’any. Això, sumat a l’estudi d’imatges satèl·lit, aconseguiria prioritzar les tasques de remodelació que s’han d’emprendre als immobles. Per exemple, un projecte de l’Institut Borderstep de Berlín ha demostrat que aplicant algoritmes predictius d’aprenentatge automàtic es podria escalfar un bloc de 250 apartaments amb un 20% menys d’energia.

Altres se centren en els sectors que encapçalen la llista dels més contaminants. Es tracta del transport (la IA possibilitaria agrupar enviaments, minimitzar el nombre de viatges i optimitzar així les rutes logístiques) i l’agricultura (els algoritmes indicarien quins cultius serien els millors en una zona determinada, quina és la millor manera de regenerar la terra, de quina manera es podria reduir el consum de fertilitzants i automatitzar el control de plagues), entre d’altres. En el cas de la indústria, s’hi inclou el desenvolupament de nous materials i la creació d’energies netes més eficients.

A més dels indubtables beneficis per als ecosistemes, això repercutiria de manera positiva en l’economia global. D’acord amb les dades extretes d’un informe de la consultora PwC encarregat per Microsoft, l’ús d’aquestes tecnologies capdavanteres en casos relacionats amb el medi ambient podria contribuir amb 5.200 milions de dòlars als comptes mundials a finals d’aquesta dècada i reduir un quatre per cent les emissions de gasos d’efecte hivernacle el 2030. Les prediccions més optimistes, com la de BCG Gamma, eleven aquest percentatge a la forquilla entre el 5% i el 10%. És a dir, la IA té totes les paperetes per erigir-se en l’anhelat punt mitjà entre creixement econòmic i sostenibilitat.

Com a conseqüència directa del canvi climàtic, els fenòmens extrems s’han multiplicat en els darrers anys. Huracans, pluges torrencials, i focs devastadors són cada cop més freqüents i es poden donar en gairebé qualsevol època de l’any. La IA també tindria la clau per gestionar millor aquest problema. Les solucions són variades i es podrien aplicar abans, durant i després d’aquests episodis devastadors. «Per exemple, drons autònoms guiats per intel·ligència artificial es poden utilitzar per prevenir incendis o per buscar supervivents en inundacions i terratrèmols», indica Nuria Oliver. Aquests també millorarien la vigilància de la desforestació.

En aquesta línia, Google va posar en marxa fa uns mesos el projecte Tree Canopy, que té com a objectiu controlar i millorar el dosser arbori de les grans ciutats. «Els arbres es consideren cada cop més una solució per reduir la temperatura dels carrers i millorar la qualitat de vida dels habitants. Tot i això, moltes de les urbs no tenen els recursos necessaris per conèixer on es troben o en quines zones són més necessaris nous esforços de plantació», explica Adam Elman, responsable de sostenibilitat per a Europa, Orient Mitjà i Àfrica del gegant tecnològic. A Espanya ja es valen d’aquesta tecnologia Vitòria, Barcelona o Saragossa.

Però no tot és de color rosa. Nuria Oliver recorda que el funcionament d’aquestes tecnologies requereix encara grans quantitats d’energia. I, en conseqüència, segons quin sigui el seu origen podria provocar altes càrregues d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. La clau és analitzar els costos i els beneficis d’aquesta revolució que està cridada a inaugurar una nova època.