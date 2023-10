El desert avança a Espanya, cada cop amb menys aigua, amb més erosió del terra, i amb més sequera, però, paradoxalment, amb cada vegada més hectàrees de regadius. Espanya és l’horta d’Europa i no és una simple manera de parlar, ja que la major part del que es produeix aquí s’exporta. Fins al 75% de la producció agrícola espanyola se’n va a fora, sobretot al nord d’Europa. La maduixa n’és un exemple: el 85% de tota la producció s’exporta a l’estranger.

És un sector econòmic d’indiscutible importància, i també és un lobby amb una influència increïble sobre autoritats i polítics. Segons el Ministeri de Transició Ecològica, al nostre país hi ha 700.000 agricultors distribuïts en 7.000 comunitats de regants. El valor econòmic que genera el regadiu és, segons les xifres del Ministeri d’Agricultura, de 63.700 milions d’euros (any 2022). En resum, un potent motor econòmic per al país.

Però aquest és un motor que funciona amb aigua, amb quantitats ingents d’un recurs que cada vegada és més escàs. I des de fa pocs anys, aquesta escassetat s’accentua de manera molt preocupant. L’agricultura de regadiu es pot sostenir en aquestes condicions i davant les perspectives (encara més funestes) que s’acosten?

Perquè, malgrat aquesta situació, no paren d’augmentar les hectàrees regades a Espanya. El mateix Govern ofereix les xifres: a Extremadura han augmentat un 27% en els últims vint anys, mentre que a Castella-la Manxa ho han fet un 62% i a Andalusia, un 51%.

Més enllà del debat polític i dels interessos econòmics que sovint entelen la realitat, resulta difícil trobar científics que defensin aquestes quantitats de reg en les circumstàncies actuals. L’investigador del CSIC Salvador Sánchez-Carrillo afirmava recentment: «Al meu entendre, cal reduir els regadius que actualment hi ha a Espanya i fer més eficients el que queden en funcionament. Anem cap a un clima més sec i les precipitacions es reduiran un 25% els propers anys. Part dels regadius fan servir aigües subterrànies i molts aqüífers ja no donen per a més». De fet, només cal veure aiguamolls com Las Tablas de Damiel o el mateix parc nacional de Doñana per comprovar aquesta afirmació.

El prestigiós biòleg i ecòleg de la Universitat d’Alacant Fernando Maestre, guardonat amb premis importants a Espanya, coincideix amb el diagnòstic. Per a ell, no només cal aturar els regadius, sinó que caldria reduir-los. «Cal reduir la superfície de regadiu», i això passa, afirma, per «una moratòria en la posada en marxa de nous regadius i la reconversió d’alguns d’aquests cultius a secà».

Maestre afegeix que «reduir el consum d’aigua passa per reduir-ne l’ús en agricultura, que consumeix més del 80% de tota l’aigua dolça que es fa servir a Espanya».

Es tracta d’una dada aterridora, que il·lustra ben clarament la magnitud del problema, i amb tendència a augmentar, a més. En contra del que pugui semblar a primer cop d’ull, tots els nuclis urbans del país, tant residencials com turístics, i tota la indústria no agrícola, consumeixen un 20% del total.

L’ecòleg del CSIC Fernando Valladares explica al seu nou llibre La recivilización (Destino) que sovint els polítics ignoren deliberadament l’evidència científica en favor d’interessos electorals i es dediquen a oferir «miracles» a la població: «El surrealisme del miracle continua: uns prometent el que els altres volien que els prometessin, en un diàleg tancat a tercers en què els tècnics i els científics estem pintats a la paret i les nostres conclusions acaben arxivades al calaix de l’oblit. Això ha passat i passa a Múrcia amb l’aigua del transvasament Tajo-Segura i les promeses a l’agricultura industrial del Camp de Cartagena, situada, recordem-ho, en ple desert».

I és que part de les esperances per mantenir amb vida els grans regadius de les zones àrides de la regió de Múrcia, Alacant o Andalusia semblen passar per obres d’enginyeria com les dessaladores o els transvasaments. Però tampoc transvasar aigua sembla que sigui la solució.

transvasaments, sense futur

Un estudi recent elaborat per tres experts de la Universitat de Saragossa, titulat «La situació i perspectives dels recursos hídrics a Espanya», pràcticament descarta la viabilitat de nous transvasaments. Segons José Albiac, un dels autors, «l’única conca amb cabal suficient per fer transvasaments interconques és la de l’Ebre», però amb preus elevadíssims en la majoria de casos, afirma.

«Les conques del Duero i del Tajo també tenen cabals significatius, però la disponibilitat d’aigua per a transvasament queda reduïda pel Conveni de l’Albufeira, que obliga a lliurar a Portugal un cabal mínim de 3.800 hm3 al Duero i 2.700 hm2 al Tajo», afegeix. La disponibilitat d’aigua que queda després a Espanya «deixa poc marge per a transvasaments interconques», i encara menys a partir d’ara, amb sequeres cada vegada més freqüents i intenses a la Península, que reduiran la disponibilitat d’aigua al Duero i el Tajo entre el 14% i el 25%, segons l’estudi.

A més, aquestes exportacions limiten la futura expansió de les activitats econòmiques de les àrees que cedeixen aigua i posen en perill els ecosistemes, en perdre els cabals.

A qui afavoreixen els transvasaments? Segons l’estudi d’Albiac, «els grans transvasaments interconques no semblen la millor solució per promoure la gestió sostenible de l’aigua. Aquests transvasaments afavoreixen les conques en les quals els grups d’usuaris han fet una expansió descontrolada d’extraccions d’aigua, basades en l’ampliació de regadius sense cobertura legal, que han provocat una severa degradació mediambiental. Per contra, perjudiquen les conques en les quals els grups d’usuaris han aconseguit una sostenibilitat més gran en l’ús de recursos, així com el manteniment dels cabals mediambientals».

Dessaladores, la solució?

Davant d’aquesta situació, apareixen les dessaladores d’aigua de mar com a solució possible. Aparentment, poden produir de manera gairebé infinita el recurs que falta al subsòl, ja que l’aigua de mar no s’acabarà mai. I, tanmateix, regar milers d’hectàrees en ple desert tampoc no és una tasca fàcil mitjançant aquest sistema. Per començar, recorden els experts, les dessaladores consumeixen una quantitat d’energia brutal, fins al punt que cadascuna consumeix tant com una ciutat mitjana. «Aquesta aigua té un cost ambiental enorme, en primer lloc, pel consum d’energia per dur a terme el procés, que malgrat que ha baixat molt des de les primeres plantes dels anys 70, des d’uns 8 kWh/m3 als 2,3 kWh/m3 en els sistemes més optimitzats, de mitjana consumeix encara avui uns 4 kWh/m3», explica Annelies Broekman, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) de Barcelona .

Com a comparació, una planta dessaladora d’aigua de mar d’almenys 1,5 hm3/dia de producció consumiria tanta energia com 639.000 habitatges, és a dir, més d’un milió d’habitants, segons els càlculs estimatius d’Annelies Broekmann, investigadora del CREAF. En termes generals, se suposa que un habitatge consumeix anualment 3.847 Kw/h com a mitjana.

En definitiva, el marge de maniobra s’estreny, segons passen els anys i augmenta la temperatura, per continuar ampliant una activitat que s’endevina cada cop més controvertida.