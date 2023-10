Sí que hi ha maneres de fer sostenibles els regadius, afirmen els empresaris del sector, convençuts que la tecnologia brinda la solució. I una de les vies són les tècniques de baix consum, que fan més eficient el reg, estalviant grans quantitats de cabal. La Federació Nacional de Comunitats de Regants (Fenacore) al·ludeix a la darrera Enquesta de Superfícies i Rendiments de Cultius (Esyrce), publicada l’any passat pel Ministeri d’Agricultura, per assenyalar que gairebé 8 de cada 10 hectàrees regades a Espanya són de baix consum d’aigua. Aquest percentatge s’ha aconseguit després que el 2021 augmentés en 1,6 milions el nombre d’hectàrees que es reguen per degoteig i aspersió respecte a les que hi havia abans del 2000. Des d’aquell any, el percentatge de reg modernitzat ha pujat 36,7 punts, fins al 77,7% del total de superfície regada.

Fa anys que els regants denuncien el que consideren una «demonització del regadiu» i critiquen que se’ls consideri els «malbaratadors» d’aquest recurs, quan s’han invertit 5.000 milions d’euros en modernització per estalviar 3.000 metres cúbics per hectàrea i any des del 1996. «No som els culpables de la falta d’aigua, sinó els que la patim», afirma el secretari general de la Fenacore, Juan Valero de Palma, que afegeix: «Quan falta subministrament, som els primers a quedar-nos sense aigua». També els avenços digitals, incloent-hi la Intel·ligència Artificial, podrien acudir en ajuda dels regants, segons la seva associació nacional. la meta de la Digitalització Un fòrum recent, AgroGo, celebrat a Sevilla, ha servit per recalcar que la transformació digital és l’últim pas en la modernització del regadiu andalús, que ja és «un dels més eficients hídricament del món», segons els seus responsables. Però aquest darrer repte apareix limitat en l’horitzó immediat pels estralls econòmics causats per la sequera en la campanya passada i les males expectatives per a la propera a causa de la situació hidrològica d’Andalusia, amb la reserva d’aigua per sota del 20% a la regió . Així, segons les estimacions que manegen associacions sectorials com Feragua, les fortes restriccions a causa de la sequera han ocasionat un descens de la producció mitjana del 50% als cultius de reg. Una caiguda que pot ser «més dramàtica» en la nova campanya si no intervenen pluges que portin aportacions als embassaments.