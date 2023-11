Nou i desesperat senyal d'alarma de la comunitat científica. El compte enrere per salvar el planeta i les persones dels pitjors impactes del canvi climàtic ha començat: tot just queden sis anys per assolir una pujada global de temperatura d'1,5 graus, inicialment prevista per al 2100, de manera que "cada tona de CO2 que puguem evitar emetre a l'atmosfera és vital", adverteix un estudi que va publicar aquest dilluns la revista Nature Climate Change.

Es tracta de la investigació més actualitzada i completa, fins ara, sobre el pressupost mundial de carboni, és a dir, sobre l'estimació de la quantitat d'emissions de diòxid que es pot emetre a l'atmosfera per mantenir l'escalfament per sota d'un cert límit, en aquest cas per no superar a finals de segle l'increment global de temperatura d'1,5 graus a què aspira l'Acord de París de lluita contra la crisi climàtica.

ELS CÀLCULS DE LA PREDICCIÓ

Els comptes són els següents: el gener del 2023 quedava un romanent de menys de 250 gigatones de diòxid de carboni (GtCO2) per emetre a l'atmosfera perquè el planeta no s'escalfi, de mitjana, més d'1,5 graus respecte a nivells preindustrials (any 1850).

Mantenint el ritme d'emissions actual (el 2022 van anar a l'atmosfera 40 GtCO2) aquest 2023 i successius, el pressupost de carboni per no superar els 1,5 graus s'hauria esgotat en sis anys, al voltant del 2029.

Els autors també calculen que el pressupost de carboni restant perquè l'escalfament global es mantingui per sota dels 2 graus és de 1.200 GtCO2 i que si es mantingués el ritme actual d'emissions s'hauria superat en 23 anys (any 2046).

Els científics adverteixen, però, que, en quedar tan poc pressupost per no excedir els objectius de l'Acord de París, qualsevol canvi que impliqui més o menys emissions pot fer variar aquestes dates.

PITJOR DEL QUE ES CREIA

Tot i això, aquesta investigació posa de manifest que el pressupost de carboni restant és menor del calculat anteriorment i s'ha reduït aproximadament a la meitat des del 2020 a causa del continu augment de les emissions mundials.

"Els nostres resultats confirmen el que ja sabem: no estem fent prou per mantenir l'escalfament a nivells segurs, i la finestra per mantenir-nos per sota d'1,5 graus s'està tancant", assenyala en roda de premsa un dels autors principals, Robin Lamboll, investigador de l'Imperial College de Londres.

"Cada fracció de grau d'escalfament farà la vida més difícil per a les persones i els ecosistemes. Aquest estudi és una advertència més de la comunitat científica. Ara correspon als governs actuar", afegeix Lamboll.

Lamboll incideix que els resultats d'aquest estudi "no són una crida a donar-nos per vençuts, sinó una alerta que cada tona de CO2 estalviada a l'atmosfera compte".

Els científics recorden que fins i tot superant el llindar dels 1,5 graus durant cert temps, la temperatura global podria baixar si els països arriben a les zero emissions netes a mitjans de segle, tal com es van comprometre també a l'Acord de París.

Les conclusions d'aquest estudi es basen en una revisió de les estimacions existents, així com en models climàtics i dades actualitzades els darrers mesos.