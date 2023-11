La imatge d’una jove Greta Thunberg protestant en solitari davant el parlament suec es va convertir en un veritable emblema del moviment ecologista. Fa ja quatre anys va ser ella que, al costat d’un oceà de milers de joves activistes, va tornar a tenyir de verd els carrers de tot el món per reclamar més mesures contra la crisi climàtica. Amb el pas dels anys, la veu de Thunberg s’ha convertit en una de les més influents del moviment en favor dels drets del planeta. Però no és l’única. També cada vegada hi ha més activistes que, des de la seva pròpia cosmovisió, reivindiquen la necessitat de crear un món més just per a tothom.

Aquests són alguns els activistes ecologistes més destacats per entendre la lluita contra la crisi climàtica en les seves diferents facetes.

Generació ‘Fridays’

Thunberg va ser, al seu dia, una de les grans portaveus del moviment ‘Fridays for future’. Aquesta plataforma, sota la qual es van aglomerar joves activistes de tot el món, ha tingut portaveus com Luisa Neubauer (Alemanya), Isra Hirsi i Jamie Margolin (Estats Units), Anuna De Wever (Bèlgica) Arshak Makichyan (Rússia), Holly Gillibrand (Regne Unit), Mitzi Jonelle Tan (Filipines) i Nicki Becker (Argentina). Aquests joves van saltar a la fama com alguns dels grans portaveus del moviment de vagues estudiantils pel clima i ara, anys més tard, continuen utilitzant la seva plataforma per reclamar més compromís en la lluita contra la crisi climàtica.

La facció espanyola dels ‘Fridays’ es coneix també amb el nom de ‘Juventud por el clima’. A pràcticament totes les grans ciutats espanyoles hi ha grups d’activistes d’aquesta formació. Entre els seus portaveus més cèlebres destaquen Lucas Barrero (@lukas_barrero), Manuela Martín, Diego Ferraz (@ecodiuku) i Pere Joan Femenia. A Barcelona, l’esclat del ‘Fridays’ es va produir gràcies a la implicació de joves activistes com Gemma Barricarte i Maria Serra (@petitameract).

També destaquen els moviments afins al ‘Fridays for future’, com és el cas, per exemple, de ‘Madres por el clima’ (@madresxelclima) o ‘Profes por el futuro’ (@future_spain). Entre les veus més destacades d’aquestes associacions hi ha la de la filòsofa Lara Hache (@larahache), l’advocada Rita Kunzler, la gestora cultural Yetta Aguado i la professora Miriam Leirós.

Activistes del sud global

Cada vegada són més els activistes del sud global que reclamen frenar l’avenç de la crisi climàtica, acabar amb la desforestació o protegir els grans damnificats del caos climàtic. L’activista Xiuhtezcatl Martinez, per exemple, fa molt èmfasi a defensar els drets indígenes i el seu paper en la protecció de l’Amazones. Autumn Peltier pertany a una comunitat indígena canadenca i destaca com una de les grans defensores de l’aigua. Vanessa Nakate, des d’Uganda, clama per la justícia climàtica i contra les desigualtats socials que alimenten aquest fenomen. O la jove activista índia Licypriya Kangujam, que advoca per prendre mesures climàtiques més sòlides.

A Sud-amèrica hi ha una gran quantitat d’activistes que clamen, de manera conjunta, en favor dels drets del planeta i de les persones. És el cas, per exemple, dels discursos de joves activistes com Xiye Bastida. O Isabel Zuleta, que lidera la lluita contra la mineria a gran escala i la degradació ambiental al seu país. O Francisco Vera Manzanares, un líder ecologista de 13 anys i gran defensor de l’‘ecooptimisme’.

Científics amb pancarta

També hi ha cada vegada més científics que, més enllà del seu treball als laboratoris, estan alçant la <strong>veu en favor de la justícia climàtica</strong>. Un dels exemples més destacats és el de Peter Kalmus (@ClimateHuman), un investigador de la NASA que ha arribat a fins i tot ser detingut per les seves protestes climàtiques. A Espanya destaquen casos com els de l’ambientòleg Victor de Santos, l’astrofísica Elena González Egea o l’enginyer espacial Mauricio Misquero Castro, que van abandonar les seves respectives feines per dedicar-se de ple a l’activisme a favor del planeta en el si de la plataforma ‘Scientist Rebellion’.

Al món acadèmic també hi ha moltes veus que són imprescindibles per entendre la lluita contra la crisi climàtica. L’antropòloga Yayo Herrero (@yayo_herrero) destaca com una de les grans pensadores de l’ecofeminisme. El físic Dominic Royé (@dr_xeo) i el meteoròleg Scott Duncan (@ScottDuncanWX) divulguen anàlisis molt detallades per entendre l’impacte de la crisi climàtica al món. Científiques com Ivanka Puigdueta (@IvankaPb) i Ujué Fresán (@ujuefresan) posen molt èmfasi en la necessitat d’adoptar dietes més sostenibles amb el planeta.