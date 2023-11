La crisi climàtica s’ha convertit en la crisi de salut pública més gran dels nostres temps. És per això que, segons adverteix un nou informe científic internacional, lluitar contra aquest fenomen podria salvar milers de milions de vides. Un exemple molt clar és, per exemple, el cas de la contaminació. L’última anàlisi de ‘The Lancet countdown’ estima que millorar la qualitat de l’aire de les ciutats podria evitar gairebé dos milions de morts anuals. «Canviar la manera en què ens desplacem i oferir alternatives més sostenibles podria evitar prop de 460.000 morts addicionals causades per les emissions de partícules en suspensió associades al transport», afirma l’estudi, publicat aquest dimecres.

Aquestes són algunes de les dades que es desprenen del gran informe anual sobre salut i canvi climàtic en el qual, d’una banda, se sospesen els grans riscos dels extrems climàtics per a la nostra salut i, d’altra banda, es destaquen tots els beneficis que podríem obtenir si aconseguim frenar aquest fenomen. El treball ha sigut elaborat per un centenar d’experts de tot el món i compta amb el suport d’institucions de les Nacions Unides, com, per exemple, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Organització Meteorològica Mundial (OMM).

L’informe calcula que les dietes sostenibles amb menys carn i més vegetals evitarien gairebé 12 milions de morts anuals

Segons apunta aquest últim informe, accelerar la transició cap a un món més sostenible beneficiaria tant les persones com el medi ambient. Per exemple, «apostar per dietes més saludables i amb baixes emissions de carboni» (és a dir, amb menys carn, més vegetals i més productes de proximitat) podria evitar prop de 12 milions de morts anuals associades amb els hàbits alimentaris. A més, també s’aconseguiria reduir gairebé un 60% les emissions del sector agrícola (especialment en el cas de la producció de carn i llet) i així ajudaria a frenar l’avanç de l’escalfament global i el caos climàtic a tot el globus.

Accions urgents

Les esperances sobre tot el que podríem guanyar amb la lluita contra el canvi climàtic xoquen radicalment amb els pronòstics que entreveuen quantes coses estan en risc amb l’avanç d’aquesta crisi global. Els experts adverteixen que ara com ara aquest fenomen ja està posant en risc els pilars de la vida en moltes regions del món. A més, si es continua així, amb l’augment del caos climàtic la humanitat s’enfrontarà a una «amenaça catastròfica» que posarà en risc «milers de milions de vides arreu del món». «Les vides de les generacions actuals i futures pengen d’un fil», apunta l’informe, en el qual han participat centres de recerca espanyols com el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS).

«Les vides de les generacions actuals i futures pengen d’un fil» The Lancet countdown - Informe del 2023

L’anàlisi apunta que, en aquests moments, «no som ni tan sols a prop de mantenir els perills climàtics dins dels nivells tolerables». «El cost humà de la inacció és enorme i no ens podem permetre desentendre’ns-en», afirma amb tarannà contundent Marina Romanello, investigadora de l’University College de Londres i directora de l’informe ‘The Lancet countdown’. «Encara podem tenir esperances. Sobretot si els acords de la pròxima cimera del clima de Dubai (COP28) aconseguissin reduir de forma ràpida i equitativa l’ús de combustibles fòssils», afegeix.