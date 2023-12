Mai, en més de cinquanta anys de trobades diplomàtiques sobre el clima, un nomenament havia sigut tan polèmic. I mai, en aquestes més de cinc dècades de trobades internacionals de les Nacions Unides, la figura d’un president de la cimera del clima havia sigut tan tèrbola i plena de clarobscurs. Però és que aquest any l’esdeveniment més important en la lluita contra el canvi climàtic estarà presidit per un dels màxims responsables de la indústria petrolera i gasística dels Emirats Àrabs Units. Es tracta de Sultan al-Jaber, directiu de la petrolera estatal emiratiana i encarregat de guiar les negociacions de la cimera del clima de Dubai.

L’executiu emiratià serà l’encarregat de guiar les negociacions de la COP28

El seu nomenament, anunciat a principis d’aquest any, va generar una veritable polseguera de polèmiques. De fet, van ser molts els grups ecologistes que van demanar la seva dimissió a causa de l’«escandalós conflicte d’interès» que suposa que un empresari del petroli sigui qui hagi de liderar el debat sobre la reducció de gasos amb efecte hivernacle (i, al seu torn, sobre el final de les explotacions de combustibles fòssils com el petroli, el carbó i el gas).

Grups ecologistes assenyalen l’«escandalós conflicte d’interessos»

Al-Jaber, per la seva banda, va respondre a aquestes crítiques reafirmant el seu compromís amb la lluita climàtica i la cimera d’aquest any. Sobretot de cara a aconseguir un acord «pragmàtic, realista i basat en solucions» per frenar les emissions i protegir el món davant els desastres climàtics.

En vigílies de l’inici d’aquesta trobada internacional, mitjans com la BBC i ‘The Guardian’ han revelat en exclusiva que els Emirats Àrabs estan planejant utilitzar la cimera del clima per tancar diversos acords petrolífers. Segons la informació transcendida fins ara, hi ha diversos documents que certifiquen que Sultan al-Jaber ha inclòs en les seves converses amb la Xina, el Canadà i Austràlia qüestions com les «oportunitats internacionals» per a les exportacions de gas liquat. La presidència de la cimera, per la seva banda, afirma que els documents «no són verificats» i que, per tant, no es corresponen amb l’agenda real del president de la trobada.

Solucions tecnològiques

No és la primera vegada que Sultan al-Jaber exerceix de portaveu dels Emirats Àrabs en converses climàtiques. El 2015, per exemple, va ser el cap de la delegació emiratiana durant la cimera de París. En els últims anys, també ha participat en diverses iniciatives relacionades amb energies renovables i les tecnologies per capturar el carboni de l’atmosfera.

Segons es desprèn dels seus discursos públics, és un gran partidari de la recerca de solucions tecnològiques que permetin «reduir les emissions sense frenar el progrés» (tot i que ara mateix, tal com apunten els estudis més grans fets fins a la data en matèria climàtica, encara no existeix cap eina tècnica que per si sola aconsegueixi reduir les emissions que estan desencadenant el caos climàtic).

Objectiu: superar París

Davant l’arrencada oficial de la cimera del clima de Dubai, Al-Jaber ha declarat que el seu objectiu és forjar un acord que aconsegueixi limitar l’escalfament global a un màxim d’1,5 graus de mitjana. Aquesta meta suposaria el pacte més ambiciós des de l’Acord de París. Per aconseguir-ho, el president d’aquesta trobada també ha defensat que els líders dels combustibles fòssils han de ser presents en les negociacions i que, a partir del debat, arribin a un consens sobre com aconseguir una «transició ordenada» cap a una economia baixa en carboni. També ha reafirmat el seu compromís per aconseguir un acord ambiciós en àmbits com l’adaptació climàtica i els fons per fer front a les pèrdues i danys causats per aquesta crisi global.

Al-Jaber és un gran defensor de les tecnologies per reduir emissions, malgrat que encara no han demostrat la seva eficàcia

L’últim informe del Panel Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC) apunta a un full de ruta clar per esquivar la catàstrofe climàtica. El món haurà d’arribar al seu pic d’emissions abans del 2025 i, posteriorment, reduir a més de la meitat la seva producció de gasos amb efecte hivernacle abans que acabi la dècada. Per a això, els experts reclamen frenar dràsticament les explotacions de petroli, gas i carbó, i impulsar una transició ràpida i eficient cap a les fonts d’energia renovables. El gran objectiu d’Al-Jaber, per tant, hauria de ser traslladar tot això a l’acord final de la cimera de Dubai.