La cimera del clima ha arrencat, com cada any, amb discursos grandiloqüents, bons desitjos i grans promeses. Com en un recital de bons auguris. O com en el ritual de qui pronuncia en alt la seva carta als Reis per si així aconsegueix que algun dels seus desitjos es faci realitat. Amb aquest esperit ha arrencat aquest dijous la cimera de Dubai (COP28), la cita més important de l’últim lustre per frenar l’avanç de la crisi climàtica. Durant aquesta jornada inaugural, tots els màxims responsables d’aquesta trobada han pres la paraula per expressar el seu compromís amb aquesta cita.

«Aquesta cimera ha d’acabar amb el pla més ambiciós fins a la data per frenar les emissions. No tenim temps a perdre», ha afirmat Sultan al-Jaber, president de la cimera dels Emirats Àrabs, durant el seu discurs inaugural. Al-Jaber ha reclamat als països que «treballin de forma conjunta», amb «flexibilitat» i sempre a la recerca del «consens» per aconseguir l’objectiu de limitar l’escalfament global a un màxim d’1,5 graus de mitjana. «No hi ha temps a perdre. Hem de prendre camins poc convencionals, no podem deixar res sobre la taula», ha afirmat, i ha al·ludit, entre d’altres, a la necessitat d’incloure una declaració explícita sobre el futur dels combustibles fòssils en l’acord final. «Hem d’anar més enllà de les nostres diferències i pensar en el llegat que deixarem a les generacions futures» Sultan al-Jaber - President de la cimera de Dubai El president de la cimera de Dubai també ha reclamat enfortir els plans d’adaptació davant la crisi climàtica i augmentar els fons per ajudar els països del sud global a fer front a les pèrdues i danys causats pels estralls climàtics. «Hem de prendre’ns molt seriosament la tasca que tenim per davant en aquestes dues setmanes. El resultat d’aquestes negociacions haurà de traslladar-se a mesures reals que puguin ajudar les persones al món real. Hem d’anar més enllà de les nostres diferències i pensar en el llegat que deixarem a les generacions futures», ha afegit davant el plenari de les Nacions Unides.