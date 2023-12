El primer dia de la cimera del clima de Dubai (COP28) els països han acordat posar en marxa un fons per pal·liar les pèrdues i danys de la crisi climàtica als països del sud global. Aquesta iniciativa, ja esbossada en els acords de l’any passat a Sharm al-Sheikh, arrenca ara sota el paraigua de la cita dels Emirats Àrabs. Segons esgrimeixen els organitzadors, mai una cimera del clima havia tancat un acord tan ambiciós tan ràpid.

El país amfitrió d’aquesta cimera, sota la presidència de Sultan a Jaber, s’ha compromès a aportar fins a 100 milions de dòlars a aquest mecanisme econòmic clau per ajudar les grans víctimes de les catàstrofes climàtiques. Alemanya n’ha promès 100 milions més. Els Estats Units han anunciat que hi aportaran més de 70 milions de dòlars. I el Japó, 10 milions. El balanç final d’aquest fons encara està pendent de concretar-se però, per primera vegada des que es va plantejar la seva creació, aquesta eina econòmica per ajudar les grans víctimes del caos climàtic comença a agafar forma.

La lletra petita d’aquesta iniciativa encara ha d’acabar de concretar-se però, de moment, la decisió adoptada aquest dijous ha despertat gran alegria a Dubai. Aquest fons no té, de moment, un objectiu clar de finançament. Tampoc s’ha decidit si els països rics estaran obligats a participar-hi o si, per contra, les aportacions seran voluntàries. O quins països podran beneficiar-se d’aquests fons. Tot apunta que serà gestionat des del Banc Mundial (una cosa que, segons critiquen diverses oenagés, podria entorpir l’arribada d’aquests fons als països del sud global). La bona notícia de moment és que, després d’anys de reivindicacions, per fi es posa en marxa de forma oficial.