Tal com va passar el <strong>Nadal passat</strong>, en què la covid va impedir en molts casos que els espanyols es reunissin per celebrar unes dates tan assenyalades amb els seus éssers estimats, el Nadal d’aquest any es perfila si més no atípic: les dades de contagiats de covid no deixen d’augmentar, malgrat l’extensió de la vacunació i per culpa, en gran manera, de l’aparició de la nova variant <strong>covid òmicron</strong>, una soca menys agressiva però <strong>molt més contagiosa</strong> que les anteriors.

Amb aquest trist panorama, i malgrat que Espanya se situa entre els països amb una proporció més gran de persones amb <strong>pauta de vacunació completa</strong>, les restriccions que imposen els nostres veïns europeus –<strong>Bèlgica</strong>, per exemple, ha cancel·lat gairebé tots els tradicionals mercats nadalencs i <strong>Noruega</strong> prohibeix la venda d’alcohol als bars i restaurants després de la mitjanit, mentre que <strong>Alemanya</strong> està plantejant seriosament la vacunació obligatòria– , no és estrany que s’intenti posar una mica de llum i color a casa aquest Nadal. I un element de decoració perfecte i ple de color són les flors i plantes que, a més, proporcionen una aroma agradable. N’hi ha de resistents i fàcils de cuidar, aptes per a qualsevol tipus de clima, i n’hi ha de vistoses, <strong>amb flor tot l’any</strong>. La proposta per aquestes festes són les plantes típiques de Nadal, que permeten decorar la llar i donen un toc d’esperança per al 2022. «La ponsètia és tradicionalment la planta estrella del Nadal en les seves diferents varietats», argumenta la directora de l’Associació Espanyola de Floristes. «Però s’observa una tendència de gustos en el consumidor per altres plantes per aquestes dates», afegeix. De fet, cada cop més «s’està optant per altres plantes, que no són específiques del Nadal però que es compren en la seva varietat de flor vermella, com l’‘anthurium’ o el ciclamen vermell», assenyala. Joan Guillén, president del Gremi de Floristes de Catalunya, afegeix «les ardisies i les gaultèries a la llista, malgrat que el seu volum de venda encara no arriba al de les ponsèties». «Les ardisies, per exemple, es poden posar com a centre d’ornament vermell, perquè té unes boletes vermelles molt decoratives que surten en aquesta època [a finals de la tardor] i és una planta d’interior», explica. «Necessita claredat, però no llum directa», diu. Quant a les flors tallades per decorar la taula de la Nit de Nadal i Nadal, Guillén ho té clar: «Les amaril·lis roses, vermelles i blanques» són les reines. Al Club Entendre-hi + Animals i plantes d’EL PERIÓDICO som amants dels éssers vius i ens interessa tot allò que hi està relacionat. Aquí us explicarem tot el relacionat amb les vostres mascotes i com treure el màxim profit de les vostres plantes, sempre des d’un punt de vista ecològic i sostenible. És molt fàcil unir-se al club. Registreu-vos a Entre Tots i escriviu-nos, explicant les vostres inquietuds o compartint les vostres pròpies experiències.