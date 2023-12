La COP28 ha tancat aquest dimecres un acord inèdit que per primera vegada fa referència a l'ús de combustibles fòssils. Després d'una nit de negociacions, els representants dels gairebé 200 països que hi són presents han signat un text en què es comprometen a impulsar una "transició per deixar enrere" ('transitioning away', en anglès) el petroli, el gas i el carbó de cara al 2050. El pacte arriba en els últims compassos de la cimera -acabava aquest dimarts 12 de desembre- i després que la presidència de la cimera presentés un esborrany inicial que va aixecar nombroses crítiques, ja que el text inicial proposava reduir l'ús de combustibles fòssils, però no feia una referència explícita a abandonar-los.

Si bé el document continua sense fer servir el verb "abandonar", el canvi en el llenguatge ha aixecat els aplaudiments del plenari. Per la seva banda, la presidència de la COP28 -en mans dels Emirats Àrabs- ha celebrat l'acord. "Amb una referència sense precedents cap a la transició per deixar enrere tots els combustibles fòssils, el consens està generant un canvi de paradigma que té el potencial de redefinir les nostres economies", ha escrit en un missatge a X. En aquest sentit, els Emirats Àrabs qualifiquen l'acord "d'equilibrat i històric" i asseguren que permetrà "accelerar" l'acció climàtica. "Per primera vegada en la història tenim referències sobre els combustibles fòssils en l'acord final", ha remarcat el ministre d'Indústria del país i president de la cimera, el sultà Ahmed Al Jaber, en el seu discurs de cloenda.