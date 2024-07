Hi ha esperança: les emissions globals de CO2 podrien començar a baixar aquest mateix any

Després de moltes dècades d'augments ininterromputs en les emissions de gasos d'efecte hivernacle, els científics no descarten que el 2024 pugui ser el primer any en què, finalment, la corba comenci a baixar. Es tractaria d'un moment històric, primer pas cap a la ‘cura’ de la principal malaltia que sofreix el planeta: l'escalfament global. Científics de la Universitat de Éxeter (Regne Unit) publicaven recentment un informe en el qual pronostiquen que aquest any serà, efectivament, el primer en què descendeixin les emissions a l'atmosfera.

Segons informa la revista ‘New Scientist’, les emissions de CO₂ i l'efecte d'hivernacle han anat en constant augment en la Terra des de la Revolució Industrial, i l'any 2023 no va ser una excepció, perquè les emissions van augmentar un 1% respecte a l'any precedent, segons posa de manifest el ‘Global Carbon Budget’, que compila Pierre Friedlingstein a la Universitat de Éxeter.

Ara bé, les coses poden canviar, segons aquests científics, donat l'imparable avanç de les energies renovables, que estan aconseguint torçar la perniciosa corba del CO₂. I és que, a pesar que la industrialització del planeta no sols s'estabilitza, sinó que continua augmentant, el major pes de les energies netes permet el ‘miracle’ d'anar retallant aquestes emissions sense frenar l'economia.

El paper clau de la Xina

Tots els pronòstics realitzats fins ara, incloent-hi els de l'Agència Internacional de l'Energia (AIE), indicaven que el pic màxim d'emissions derivades dels combustibles fòssils (petroli, gas i carbó) arribaria en el 2025 i, a partir d'aquí, anirien baixant gradualment. No obstant això, l'espectacular comportament de les renovables i la seva contínua expansió en les potències industrialitzades (Europa, la Xina i els Estats Units) permeten avançar en un any tan anhelada data.

També el progressiu desplegament dels cotxes elèctrics, que a la Xina aconsegueix cotes realment importants, igual que en alguns països europeus, és un altre dels factors que permeten situar el 2024 com un any clau. És el ‘principi de la fi’ dels combustibles bruts, una fi que, no obstant això, no es produirà de la nit al dia.

Un estudi publicat el mes passat pel Centre de Recerca sobre Energia i Aire Net (CREA), amb seu a Hèlsinki, va demostrar que les emissions de la Xina es troben en condicions d'aconseguir el seu punt màxim en el 2030 i, això, malgrat que en els últims temps el seu govern ha continuat aprovant la construcció de centrals elèctriques de carbó per a satisfer les seves necessitats energètiques.

No obstant, els seus esforços per descarbonitzar són encara majors: l'analista principal de CREA, Lauri Myllyvirta, va afirmar que, tenint en compte la potència d'energies netes que té instal·lada Xina, les emissions del país probablement entren en una “disminució estructural” a partir del 2024.

Expansió de les renovables

Les previsions d'altres organismes que apuntaven a un pic d'emissions per al 2030 semblen revelar-se ara excessivament conservadores. Encara que es basaven en un fet cert, com és la intenció de diversos països productors de petroli d'incrementar les extraccions, la veritat és que s'espera una expansió de les renovables mai vista.

L'objectiu acordat en el cim del clima de Dubai, la COP28, consisteix a aconseguir les zero emissions l'any 2050.

Els experts consideren que és l'única manera de limitar l'escalfament global a 1,5 graus de més respecte als nivells preindustrials. Es tracta d'un objectiu que resultarà difícil d'aconseguir (alguns el veuen ja impossible, encara que les emissions tinguin el millor dels comportaments), però almenys es confia a no sobrepassar massa aquest límit o, almenys, que si se supera no sigui durant massa temps.

Estudi de referència: https://www.newscientist.com/article/2408609-2024-could-finally-see-greenhouse-gas-emissions-start-to-decline/