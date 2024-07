Un gran abocador creix a l'òrbita de la Terra

Gonzalo Sánchez Arriaga és catedràtic i dirigeix el Grau en Enginyeria Aeroespacial de la Universitat Carlos III de Madrid. Tot i dedicar-se a la docència, no descuida el seu instint per investigar. Coordina els projectes E.T.PACK, E.T.PACK-F i E.T.COMPACT i defensa que les amarres electrodinàmiques són la millor solució per a «netejar» l’espai.

Arribem a temps d’evitar l’acumulació de residus?

Les deixalles espacials estan sota la síndrome de Kessler. Els objectes es mouen a una velocitat altíssima i quan xoquen es fragmenten en milers de restes. Com que a aquesta altura la densitat de l’aire és molt baixa, es queden centenars d’anys orbitant. Tenim temps per actuar i corregir-ho, però cal fer-ho ja. Cal incorporar en tot allò que llancem una tecnologia que faci que, al final de la seva vida útil, ho porti de tornada a la Terra i es cremi a la reentrada.

Com s’aconsegueix?

Es pot fer amb propulsió química, que és la tecnologia amb més maduresa. Igual que la fas servir per posar-los en òrbita, es pot emprar per portar-los de tornada. Tot i que caldria reservar fins al 15% de la seva massa. El de les deixalles espacials és un problema econòmic, no tecnològic. Tothom sap que hem de fer alguna cosa, però amb una legislació molt dura els països es carregarien la competitivitat de la indústria. S’ha d’aconseguir mitjançant uns acords internacionals molt complicats en el context actual.

La propulsió química no és l’única opció.

No. Hi ha la propulsió elèctrica, és a dir, motors de plasma, però cal potència a bord i són cars. També hi ha la tecnologia que estem desenvolupant, les amarres electrodinàmiques. No necessiten propulsant perquè produeixen força de frenada interactuant amb l’ambient espacial, utilitzant el camp electromagnètic. No ho has de portar a bord, la Terra t’ho dóna.

Què és el projecte E.T.PACK?

Es va desenvolupar entre el 2019 i el 2022 gràcies al Consell Europeu d’Innovació. Vam crear un primer prototip del sistema d’amarra espacial que és com una motxilla. Quan va acabar en vam començar un altre, l’ET.PACK-F, per pujar la maduresa fins a muntar-ne un de llest per volar. És el que fem ara. La Comissió Europea finançarà una missió de demostració el 2025 d’un consorci entre SENER Aeroespacial, les universitats de Pàdua, Dresden i la Carles III, i Rocket Factory Augsburg. A més, hem fundat una empresa, PeRSei Space, que reté el talent i l’equip. L’ESA ja ens ha donat una ajuda, tenim un primer contracte amb un client, estem negociant amb un inversor, entrarem en un altre projecte europeu… Hem nascut amb força.

I interessa les empreses.

Especialment si la integrem en un satèl·lit. Si vols un sistema autònom, el cost puja. L’amarra espacial és una cinta d’alumini, que no és cara. Després hi ha el mecanisme de desplegament i un càtode, que estem desenvolupant. L’avantatge és que el desorbitat és relativament ràpid en mesos.