Primer mapa mundial de l'enfonsament del sòl: gran part d'Espanya, amenaçada

La sobreexplotació dels aqüífers no sols és un problema hídric, sinó que també provoca l'enfonsament físic del terreny, o subsidència. Zones d'Espanya com la regió de Múrcia ho experimenten des de fa temps, i ara el primer mapa mundial de subsidència del sòl demostra que gran part de la península és una de les parts més afectades per aquest perill. Un grup de científics ha llançat llum sobre una amenaça tan certa com ignorada per la població.

L'enfonsament del terreny és un risc geològic causat per l'assentament sobtat o gradual (d'anys a dècades) de la superfície terrestre, a causa de l'eliminació de material del subsol. Això pot deure's a diversos factors, tan naturals (com a terratrèmols, activitat volcànica i compactació de sediments) com a antropogènics (mineria o extracció d'aigües subterrànies). Aquesta situació planteja un problema important en les zones urbanes, on pot provocar l'ensulsiada d'edificis i danys en les infraestructures, amb el consegüent perill per a les vides humanes.

Un factor clau de l'enfonsament del sòl en zones poblades és l'extracció d'aigua subterrània, normalment situada en àrees poroses del subsol, la qual cosa provoca la progressiva compactació dels sediments subterranis i l'eventual deformació del terreny.

De fet, aquest és el tema central de nova recerca publicada en Geophysical Research Letters, en la qual els científics han descobert una correlació entre la taxa d'extracció d'aigües subterrànies i l'enfonsament del terreny, la qual cosa demostra la necessitat de parar esment a aquestes zones en la gestió dels recursos hídrics, a fi de pal·liar aquest risc geològic.

La recerca ha permès confirmar que Espanya és una de les zones d'Europa on hi ha un major risc de subsidència, en concret, en àmplies àrees d'Andalusia, Regió de Múrcia, València i Alacant, segons figura en la cartografia realitzada.

Tsimur Davydzenka, investigador de la Colorado School of Mines (els EUA), i els seus col·legues, el Dr. Pejman Tahmasebi i el professor Nima Shokri, van recórrer a la intel·ligència artificial per a predir la magnitud de l'enfonsament de terres a escala mundial. «L'enfonsament del terreny és un fenomen destructiu que danya les infraestructures i els aqüífers, a més de posar en perill vides humanes. El creixement demogràfic ha exercit un paper innegable en l'extracció de recursos que ha provocat l'enfonsament», van explicar els científics.

«Ens vam adonar que existeixen diversos estudis locals en diferents països que analitzen el tema de l'enfonsament del terreny, però no hi ha suficients recerques a escala mundial. Els mapes existents, o bé no proporcionen cap informació sobre la magnitud de l'enfonsament, que és més important que la mera possibilitat d'observar-lo, o bé es limiten a escales regionals. Utilitzant modernes tècniques de modelització basades en dades, hem elaborat el primer mapa mundial de taxes de subsidència, que pot utilitzar-se per a fonamentar les polítiques de gestió de les aigües subterrànies i orientar la mitigació», afegeixen.

2.000 milions de persones amenaçades

Els investigadors van utilitzar dades existents d'estudis de subsidència del terreny i teledetecció per a generar un conjunt de dades de 46.000 escenaris de subsidència. Totes aquestes dades, juntament amb una selecció de 23 condicions climàtiques, geogràfiques i topogràfiques (precipitacions, composició del sòl, gruix dels sediments i pendent), es van subministrar a un model d'aprenentatge automàtic capaç de calcular quina és la superfície total de terreny que està en risc d'enfonsament, la qual cosa permet saber quanta població hi ha en aquestes zones.

D'aquesta manera, es va determinar que més de 6,3 milions de km² de la superfície terrestre (aproximadament el 5% de la superfície mundial) és susceptible de sofrir taxes de subsidència considerades prou importants per a causar danys i requerir estratègies de mitigació. Es tracta de taxes superiors a 5 mm/any.

D'aquests més de 6,3 milions de km², un total de 231.000 km² corresponen a zones urbanes, on al voltant de 2.000 milions de persones (el 25% de la població mundial) es troben en aquestes zones d'alt risc.

El perill de l'extracció d'aigua subterrània

El model utilitzat en l'estudi va revelar que l'extracció d'aigua subterrània és el principal causant de l'enfonsament del terreny, seguit d'altres factors com són: l'activitat sísmica, les condicions ambientals (en concret, les precipitacions) que afecten la recàrrega de les aigües subterrànies, el gruix de les unitats sedimentàries (les unitats més grans tenen més espai per a la compactació final), la temperatura mitjana dels mesos més càlids (important per a les regions àrides i semiàrides susceptibles a l'enfonsament), el contingut d'argila del sòl i la densitat de població.

Atès que l'extracció d'aigües subterrànies és la principal amenaça, Tsimur i Tahmasebi aconsellen buscar altres fórmules per a proveir a la població amb aquest recurs. «Per a minimitzar la dependència de les aigües subterrànies, les mesures estratègiques inclouen promoure l'eficiència en l'ús de l'aigua, aplicar marcs normatius estrictes i incentivar pràctiques agrícoles que optimitzin el consum d'aigua. A més, invertir en tecnologies de reciclatge i recuperació de l'aigua pot augmentar la disponibilitat d'aigua sense dependre en excés de les aigües subterrànies», van assenyalar.

«L'eliminació progressiva de l'extracció d'aigües subterrànies podria complementar-se amb l'aprofitament de fonts alternatives, com les aigües residuals depurades, la recollida d'aigües pluvials i la gestió de les aigües de pluja. No obstant això, la transició també hauria de tenir en compte les limitacions espacials dels embassaments i la viabilitat econòmica de la dessalinització de l'aigua de mar», van afegir.

Quant als sediments més afectats per la subsidència, es van identificar com a causa d'un risc elevat un total de 3,8 milions de km² de sediments no consolidats (10% de l'extensió mundial), els quals presenten les taxes de subsidència més elevades, de 320,6 mm/any. Les terres conreades van constituir la major extensió amenaçada, amb 2,1 milions de km² a tot el món (12,2% de les terres conreades mundials), mentre que les terres altes subtropicals i els climes oceànics temperats van experimentar majors taxes de subsidència superiors a 50 mm/any.

En conjunt, es calcula que Àsia meridional té la major extensió de terra amenaçada per l'enfonsament (el 2,2% de la seva superfície total experimenta taxes d'enfonsament superiors a 50 mm/any), així com el major nombre de persones afectades (20 milions). Altres països amb taxes de subsidència superiors a 50 mm/any són Filipines, l'Iran, Costa Rica, Indonèsia i Uzbekistan.

Si bé aquesta recerca proporciona un important mapa mundial de l'enfonsament del sòl que ajudarà a les empreses, agricultors i autoritats locals de les zones de major risc a prevenir riscos, els autors assenyalen que és necessari continuar afinant el model. Tsimur i Tahmasebi afirmen que és «certament possible» que els futurs models tinguin una resolució prou alta perquè les autoritats locals puguin utilitzar aquestes dades per a dur a terme estratègies de mitigació.