Taps enganxats a l'ampolla: Quin és el motiu?

En el món es consumeix al voltant d'un milió d'ampolles de begudes de plàstic per minut, amb els taps respectius. A això, cal afegir-hi la resta dels envasos, com els brics, que també porten aquests elements de tancament.

Aproximadament el 74% dels residus que ens trobem a les platges el constitueixen elements plàstics, en gran proporció els “maleïts” taps de plàstic. Però no només a les platges, també a cunetes de carreteres, parcs i jardins, al medi natural.

Però encara n'hi ha més. En la pròpia gestió dels residus municipals, a la fase de classificació o separació en planta dels envasos plàstics, els taps solts acaben com a rebuig als abocadors, ja que no poden ser retinguts pels garbells de classificació.

Un tap de plàstic pot ser fabricat de polímers com a polietilè tereftalat (PET), polietilè d'alta densitat (PEAD) i polipropilè (PP), tots ells materials valuosos i reciclables, per la qual cosa la seva pèrdua és una minva important de recursos.

La destinació dels taps

El problema sorgeix quan en rebutjar un envàs de beguda de plàstic o un bric, traiem el tap. En aquest instant, aquest element té tres destinacions: o va al medi convertint-se en un contaminant o va a les escombraries o contenidor de reciclatge, perdent-se en la fase de classificació i acabant en un abocador, o es dóna a una ONG perquè el vengui a un reciclador i amb aquests diners finançar accions solidàries (taps solidaris)

Taps de plàstic. / PINTEREST

La població en general respon de manera positiva a les causes solidàries, per la qual cosa la recollida de taps és popular, es pot veure fins i tot en hospitals. La qüestió és que la transparència d'aquest sistema, en general, no ha estat la que hauria de ser en alguns casos.

L'organització en qüestió rep els taps ja classificats, per tant, una matèria primera neta i de bona qualitat, i la ven a preu de mercat (entre 100-500 €/t, equivalent a uns 500.000 taps) a un reciclador.

Teòricament, amb aquests fons rebuts per la venda de taps ha de desenvolupar projectes solidaris d'ajuts a tercers o investigació, però el seguiment de l'aplicació d'aquests fons per part de la població donant és gairebé nul·la i se'n té molt poca informació, excepte rares excepcions. Com a resultat, la desconfiança en el sistema augmenta cada cop més i es van recollint menys taps, acabant com a residu on no deu.

Una nova llei per unir-los a tots

Per tot això, la Unió Europea va aprovar la Directiva 2019/904, relativa a la reducció de l'impacte de determinats productes de plàstic al medi ambient, que ha estat transposada a Espanya a través de la Llei 7/2022 de residus d'envasos per a una economia circular. Pel que fa als taps de plàstic, l'article 57 assenyala textualment:

"A partir del 3 de juliol de 2024, només es podran introduir al mercat els productes de plàstic d'un sol ús enumerats a la part C de l'annex IV les tapes i taps dels quals romanguin units al recipient durant la fase d'utilització prevista d'aquest producte”.

Es refereix en concret a productes de plàstic d'un sol ús subjectes a requisits d'ecodisseny, com ara recipients per a begudes de fins a tres litres de capacitat; recipients utilitzats per contenir líquids, com les ampolles per a begudes, i els envasos compostos per a begudes.

És a dir, en aquests envasos per a begudes els taps han de quedar-hi units per llei.

L'opinió dels consumidors

Malauradament, això no s'ha sabut comunicar correctament a la població. Certes companyies, amb bon criteri, s'han avançat a la llei i han posat al mercat els seus productes amb els taps adherits a l'envàs. No obstant això, la població en general, al principi, ha trobat la mesura poc lògica per la incomoditat de manipular una ampolla amb un tap que no es descargola del tot. Molts arriben fins i tot a arrencar el tap des del primer moment d'obertura de l'envàs, perdent l'eficàcia del disseny del sistema.

Els taps solts solen acabar a la natura oa l'abocador / JEANINE BEARE/FLICKR

En un sondeig informal realitzat a 98 estudiants de tercer curs dels graus d'Enginyeria del Medi Natural i Enginyeria de les Tecnologies Ambientals de la Universitat Politècnica de Madrid (entre 20 i 22 anys) referent a l'opinió que tenien sobre els taps adherits a les ampolles, les respostes van ser les següents:

Al 15% no els agradava i els incomodava la mesura.

Al 78% els semblava correcta la mesura.

Al 7% els era igual.

Del 78 % que veia correcta la mesura, aproximadament una mica més de la meitat arrencaven el tap, assenyalant que el deixaven a la mateixa taula de consumició, el cargolaven novament a l'ampolla, el tiraven on estiguessin o bé se'l portaven a casa per a la seva posterior donació.

En definitiva, encara que evidentment aquest petit sondeig només serveix per fer-nos una idea de les reaccions a mida, el resultat final no és gaire satisfactori.

Ens haurem d'anar acostumant

La tipologia d'aquests taps és variada: a rosca, a pressió, sense rosca…, però clarament ens haurem d'anar acostumant a fer-los servir de manera adequada.

En un principi, els desavantatges per a la població són clars: la incomoditat de beure en el mateix envàs, vessaments del líquid en abocar en els gots i major dificultat del tancament en taps a rosca.

D'altra banda, durant les meves visites a les plantes de classificació, alguns tècnics han assenyalat que si el tap queda adherit a l'envàs en posició oberta, a la classificació o separació automàtica mitjançant sistemes òptics aquests podrien identificar-lo com un altre tipus de plàstic i podrien arribar a separar-se com a tal erròniament.

Lògicament és una qüestió de probabilitat que no té perquè afectar el rendiment net de la planta. Però, com a norma, els taps sempre s'han d'enroscar o fixar a l'envàs per reciclar-los.

A més, la fabricació de taps més complexos comporta costos associats que encareixen l'envàs, i poden afectar empreses i consumidors.

En el disseny i fabricació de taps i tancaments de plàstic intervenen només uns quants processos: el modelat, la impressió i el control de qualitat. La imputació dels costos laborals, els costos energètics i les millores tècniques poden tenir un impacte en els costos de producció, cosa que alhora té un impacte en els preus.

Tap unit al seu envàs / AGENCIAS

Fer dissenys més complexos i imaginatius, com ara tapes a prova de nens, tancaments específics i aquests adherits als envasos pot resultar més car per a les empreses. El cost està influït pel grau de complexitat del disseny i la tecnologia necessària. Les grans companyies generalment es beneficien de les economies d'escala, ja que permeten fabricar taps i tancaments de manera més eficient i barata. El cost de producció podria ser més gran per a les empreses més petites i influir en el producte final i el seu preu i deixar-les fora del mercat davant de les grans.

Com sempre passa a la societat quan s'imposa un sistema innovador com el que estem descrivint, el rebuig inicial és evident. Al cap del temps s'acaba assimilant sense cap problema i, en el pitjor dels casos, sempre cal treure el tap i donar-lo a una ONG.