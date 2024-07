El canvi climàtic està alterant la rotació planetària

Els científics han aconseguit demostrar com el canvi climàtic i l'escalfament global modifiquen l'eix de rotació de la Terra i la durada del dia, mitjançant una variació en la distribució de les masses terrestres provocada per la fosa de les grans masses de gel als pols. A més, la velocitat de rotació, que fins ara estava influenciada principalment per la Lluna, dependrà cada cop més del clima.

Un equip d'investigadors liderat per l'Escola Politècnica Federal (ETH) de Zúric, a Suïssa, i el suport de la NASA descriuen en dos nous estudis, publicats a les revistes Nature Geoscience i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), una sèrie de condicions que evidencien com el canvi climàtic afecta directament el moviment polar, la rotació de la Terra i la durada del dia.

El model més complet fins ara

Utilitzant nous mètodes i tècniques basats en intel·ligència artificial (IA), els especialistes van poder precisar que l'eix de rotació de la Terra s'està desplaçant a causa del canvi climàtic i dels moviments a l'interior del planeta, de la mateixa manera que ja havien suggerit estudis previs. El moviment polar relacionat es desencadena per canvis de massa, com el provocat per la fosa dels casquets polars.

Segons una nota de premsa, es tracta de la primera explicació integral sobre les diverses causes del moviment polar a llarg termini, en el modelatge més complet que s'ha fet fins ara. Les observacions indiquen que el canvi climàtic i l'escalfament global tindran a partir d'ara una influència més gran en la velocitat de rotació de la Terra que l'efecte de la Lluna, que ha determinat l'augment de la durada del dia durant milers de milions d'anys.

En concret, els investigadors han aconseguit demostrar que el canvi climàtic també augmenta la durada del dia en uns quants mil·lisegons, des dels 86.400 segons actuals. Això es produeix perquè l'aigua flueix des dels pols cap a latituds més baixes: el procés de transferència de les masses aquàtiques alenteix la velocitat de rotació planetària.

També modifica l'eix de rotació

Alhora, els canvis de massa a la superfície de la Terra i al seu interior provocats per la fosa del gel no modifiquen només la velocitat de rotació de la Terra i la durada del dia: els científics van demostrar que també alteren l'eix de rotació. A conseqüència d'això, els punts on l'eix de rotació realment es troba amb la superfície de la Terra es mouen.

Cal recordar que, entre altres aspectes, aquestes condicions influeixen en el camp magnètic terrestre o magnetosfera, la "bombolla protectora" que ens protegeix de les radiacions nocives provinents de l'espai. "Els éssers humans tenim un impacte més gran al nostre planeta del que creiem. Això, naturalment, ens imposa una gran responsabilitat pel que fa al futur de la Terra", va concloure en el comunicat el científic Benedikt Soja, un dels líders de l'equip de recerca.