Els secrets sota el gel de Groenlàndia

Groenlàndia continua sorprenent els científics, convençuts que encara guarda molts secrets sota la gruixuda -cada vegada menys, a causa de l’escalfament global- capa de gel que cobreix la zona rocosa. Una investigació, publicada a Geophysical Research Letters, ha revelat un nou mapa de les províncies geològiques (entitats espaials amb atributs geològics o geomòrfics comuns) de l’illa gegant amagades sota l’aigua congelada, a les seves entranyes gelades. El nou mapa de geologia subglacial proporciona un marc modernitzat de gran valor per interpretar les propietats de la terra sòlida que donen forma al comportament passat, present i futur de la capa de gel de Groenlàndia.

Utilitzant una gran quantitat de dades geofísiques, incloent-hi estudis sísmics, gravitacionals, magnètics i topogràfics, els investigadors han delineat meticulosament els límits de les províncies geològiques a tota l’illa i, fonamentalment, sota el gel. Aquest mapa representa un avenç significatiu respecte a esforços anteriors, que es van veure obstaculitzats per la disponibilitat limitada de dades.

Combinant diversos conjunts de dades geofísiques, els investigadors han pogut mapar l’estructura del subsol de Groenlàndia amb un detall sense precedents, revelant una imatge molt més complexa del que es coneixia anteriorment. En particular, les troballes de l’equip mostren que al nord del paral·lel 72°N, la geologia de Groenlàndia és clarament més heterogènia del que es pensava anteriorment. També hi ha tres regions subglacials diferents identificades al centre i el nord de Groenlàndia, les firmes geofísiques úniques de la qual no s’alineen amb la geologia marginal de l’illa, fet que suggereix la presència d’altres províncies geològiques encara desconegudes.

Els investigadors van detectar, així mateix, anomalies geofísiques intrigants alineades amb les regions d’inici de la glacera Petermann i el corrent de gel del nord-est de Groenlàndia, dues de les glaceres de sortida més dinàmiques de l’illa. «Aquest descobriment apunta a un vincle potencial entre la geologia subglacial i la dinàmica de la capa de gel, una relació que mereix una investigació més profunda», apunten els autors. A més, l’anàlisi de les dades topogràfiques de la superfície va revelar una extensa xarxa de valls subglacials notablement llargues, rectes i paral·leles que creuen l’interior de Groenlàndia.

Aquestes característiques, que continuen estant mal resoltes en els models topogràfics actuals, poden contenir pistes sobre la història tectònica de l’illa i podrien proporcionar noves vies per investigar la dinàmica passada de la capa de gel.

Però aquest no és el primer descobriment sorprenent relacionat amb el subsol de Groenlàndia. Fa cinc anys un altre grup d’investigadors descobria 56 llacs subglacials prèviament inexplorats sota la capa de gel d’aquesta regió, fet que elevava el nombre total conegut de llacs a 60. Tot i que aquests llacs solen ser més petits que els de l’Antàrtida, aquell descobriment demostrava que els de Groenlàndia eren molt més comuns del que es pensava prèviament.

El coneixement d’aquests llacs ajuda a formar una imatge molt més completa d’on es troba l’aigua i com drena sota la capa de gel, i això influeix en com respondrà dinàmicament a l’augment de les temperatures.

La capa de gel de Groenlàndia cobreix una àrea de gairebé tres vegades i mitja la mida d’Espanya, té en alguns llocs més de tres quilòmetres de gruix i exerceix un paper important en l’augment del nivell del mar a nivell mundial, a causa de l’escalfament global.

Un riu sota el gel de mil quilòmetres

Anteriorment, el 2020, un grup de científics revelava la possible existència d’un riu de mil quilòmetres de llarg que corre profundament per sota de la capa de gel de Groenlàndia. Els models computacionals utilitzats llavors van suggerir que l’aigua fosa que s’origina a l’interior profund de Groenlàndia podria fluir per una vall subglacial i sortir pel fiord Petermann, al llarg de la costa nord de l’illa.

També en aquest cas l’actualització dels models de la capa de gel amb aquesta vall oberta podria proporcionar informació addicional per a futures prediccions del canvi climàtic.

Un altre descobriment, aquest de fa només tres mesos, revelava que el ràpid canvi climàtic pot estar provocant que el llit rocós de Groenlàndia s’elevi i formi petites illes i esculls. Aquesta investigació va concloure que l’elevació del llit rocós de Groenlàndia va ser de 20 cm entre el 2013 i el 2023, cosa que equival a dos metres per segle. Aquest aixecament, segons els científics, continuarà en els pròxims anys, impulsat en part per la fosa de la capa de gel en la part superior, alleujant la pressió sobre el sòl subjacent.

La conclusió és que Groenlàndia està creixent. I que cada vegada més acusada fosa de la capa de gel, causada per l’escalfament global, ha provocat un aixecament local addicional i molt més ràpid de la terra al llarg de la costa de Groenlàndia durant les últimes dues dècades.

Els estudis de radar havien mapat prèviament el llit rocós de Grenlàndia enterrat sota dos o tres mil metres de gel.