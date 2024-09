Cabárceno, un hàbitat amable per als elefants

Hi ha alguna cosa màgica quan un baixa a les cabines del telefèric del Parc de la Natura de Cabárceno i sobrevola la zona dels elefants africans, 25 hectàrees de gespa verda fluorescent, on comparteixen espai amb un ampli grup d’antílops cobs litxi, igual com passa a la sabana africana. Els elefants mascles mengen herba a les zones que voregen la instal·lació, mentre les femelles i els més joves es mouen amb parsimònia per l’espai central, on hi ha una piscina natural que rep aigua constantment d’un rierol.

La Penny n’és la cap. Nascuda a l’Àfrica, va ser una dels quatre elefants que van ser portats des d’Anglaterra pocs anys després que obrís el parc, cap al 1989. «Des d’aleshores hem tingut 24 cries viables», revela en Santiago, artífex juntament amb l’equip de veterinaris i cuidadors d’un fet únic: Cabárceno és el lloc del món on més elefants han nascut en captivitat i també ostenta el rècord de tenir la família més nombrosa d’exemplars d’aquesta espècie fora de l’Àfrica. En l’actualitat en són 19.

Però ¿quina és la clau d’un fet tan extraordinari? «És que quan un animal es troba a gust es comporta amb naturalitat i es reprodueix. Aquest entorn per a ells és molt saludable, compleix les condicions perfectes per al benestar animal», explica el cap de veterinaris, Santiago Borragán, durant una visita a la instal·lació dels elefants junt amb la directora del parc, Elena Palacio Ortega.

Al fet que els elefants hagin vist Cabárceno com el lloc perfecte on procrear s’hi han unit una sèrie de factors, com la meteorologia, el menjar i la mateixa disposició del seu hàbitat, que ha permès que se n’hagi «conformat un grup». I és que els elefants, segons explica Borragán, són animals socials que viuen en grup, però tenen una particularitat, i és que «és una societat de matriarcat sense mascles».

És a dir, la família pivota entorn de l’elefanta gran, en aquest cas la Penny, i els tres mascles adults que hi ha al parc viuen al voltant del seu cercle. «Les femelles no es troben amb el mascle si no volen. La convivència de mascles i femelles no és possible, es produeixen problemes, baralles, i aquest nivell d’estrès provoca que no es reprodueixin. Aquí tenen més espai i se senten més a gust. Possibilitem que es formi aquesta societat de mascles per una banda i de femelles per una altra. Això passa aquí i passa a l’Àfrica també», diu el cap dels veterinaris

La cura dels elefants a Cabárceno és un mirall en el qual molts altres parcs de natura del món volen reflectir-se. Per exemple, és l’únic lloc del planeta «on es crien elefants a biberó» i s’utilitzen mètodes indirectes per conèixer l’estat reproductiu de les femelles, fent servir anàlisis de mostres d’excrements i orina gràcies a la col·laboració del Deutsches Primatenzentrum i la Universitat de Göttingen (Alemanya). «A través d’aquests mètodes sabem si la femella està gestant, si és fèrtil, quan parirà...».

És migdia, els núvols encapoten el cel i una suau temperatura acaricia el parc, mentre diversos elefants es banyen a la piscina natural de sis milions de litres. Una bandada de tirans ramaders, aquests ocells blancs que desparasiten animals a l’Àfrica i que s’han assentat en gran nombre al parc, volen per la instal·lació, que compta amb una enorme casa de fusta on els paquiderms dormen i acudeixen a beure aigua. Semblen ser animals de costums. A les 8.30 se’ls obre la porta perquè surtin a l’exterior i, ara a l’estiu, cap a les vuit, ells mateixos són els que demanen l’hora per anar-se’n a dormir.

Des de la distància

La seva dieta és herbívora, i sobretot, explica el cap dels veterinaris, els agrada l’herba dura, «no la de primavera, més tendra». També tenen predilecció per les «branques, fulles i escorces de l’arbre». D’això aquí, amb 4.000 arbres, que s’han de podar i alguns dels quals tira el vent, no els en falta. La tasca de les deu persones que són permanentment amb els elefants és de cura, però des de la distància, ja que és obligatori sempre que en qualsevol atenció hi hagi una barrera física entre l’animal i el veterinari: «No interaccionem gens amb els elefants».

El fet és que els animals -hi ha 120 espècies diferents a Cabárceno- han assumit les verdes praderes i turons del parc com a pròpies, s’hi adapten i s’hi confien, com si fossin al seu hàbitat natural, malgrat la presència de l’home. L’any passat gairebé 700.000 persones van visitar el parc, però aquestes dades no van impedir que en plena Setmana Santa, quan més públic hi havia, una femella d’èland (un antílop africà que conviu amb les girafes) donés a llum. «Va ser davant de tots els visitants. Són emocions que només es produeixen aquí», detalla l’Elena, la directora, que ho atribueix a la «grandiositat dels espais» i l’«elevat nivell de benestar» que gaudeixen els animals gràcies a la cura del personal, que fa una tasca «magnífica» en tots els seus àmbits. «És una cosa de la qual estem orgullosos com a càntabres i com a treballadors del parc».