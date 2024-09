Modificar llavors per a fer-les resilients al clima

Existeix l’errònia idea, bastant difosa, que alimentar un planeta cada vegada més poblat és una tasca utòpica. Segons aquesta narrativa, l’explosió demogràfica en curs a l’Àfrica i Àsia, que portarà la població global fins als gairebé 10.000 milions de persones per al 2060, conjugada amb les devastadores conseqüències de l’accelerat escalfament global en la producció d’aliments, suposarien un desafiament insalvable. Però no és així.

Tot i que uns 700 milions de persones pateixen fam al món, segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), produïm prou menjar per satisfer les necessitats nutricionals de la població. El problema és que gairebé un terç d’aquesta producció no arriba als consumidors. Un 14% del total global es perd en la cadena de subministrament abans de la venda al detall, és a dir, entre el camperol i el fruiter, per exemple, a causa de qüestions com un empaquetament o un transport deficients que fan que els aliments morin. A aquesta pèrdua s’hi suma el desaprofitament.

La FAO estima que el 17% dels aliments mundials no es consumeixen perquè simplement venen descartats i es llencen a escala minorista i, sobretot, en l’àmbit domèstic. Les dades dels països desenvolupats són particularment apressants. Als Estats Units, entre un 30% i un 40% del menjar es malbarata, i al Canadà aquesta xifra arriba fins al 58%.

El valor de la pèrdua i desaprofitament d’aliments a escala mundial ascendeix a 400.000 milions de dòlars, a més de suposar entre un 8% i el 10% de les emissions globals de gasos amb efecte hivernacle. Per tot això, en la cimera climàtica de les Nacions Unides que es va celebrar el desembre de 2023 a Dubai, un dels aspectes centrals va ser com aconseguir una transformació dels sistemes agroalimentaris mundials per alimentar tothom amb menys recursos naturals i, d’aquesta manera, reduir l’empremta mediambiental. Actualment, la producció agroalimentària suposa el 31% de les emissions mundials de gasos amb efecte hivernacle.

En perill un equilibri que ja és fràgil

A mesura que les conseqüències de la crisi climàtica s’han fet més paleses, les pèrdues agroalimentàries causades pels esdeveniments meteorològics connexos a l’escalfament global han tensat el ja fràgil equilibri entre producció i demanda d’aliments. Tot això provoca inestabilitat als mercats i té conseqüències reals per a la gent. Pensem, sense anar més lluny, en la caiguda de la producció de l’oli d’oliva a causa de la sequera i la seva conseqüent inflació. Si l’aliment és primari, com poden ser el gra i l’arròs, pot comprometre la seguretat alimentària.

La comunitat científica internacional ja ha posat fil a l’agulla per aconseguir pal·liar les pèrdues agrícoles d’inundacions, sequeres i plagues, que continuaran essent amenaces imminents, encara que el món aconsegueixi reduir les emissions per contenir en 1,5 graus l’augment de la temperatura respecte a nivells preindustrials. La principal estratègia, a més a més dels sistemes de prevenció per mitjà de simulacions climàtiques, és la modificació genètica d’algunes varietats de vegetals. Es tracta d’alterar els gens d’algunes plantes perquè, sense perdre les propietats alimentàries, adquireixin resiliència als climes extrems. També de fer que alguns vegetals puguin esdevenir perennes.

Intel·ligència artificial

La intel·ligència artificial i els superordinadors jugaran un rol essencial en aquesta àrea de la tecnoagricultura, però els científics també preveuen que caldrà dur a terme un pas enrere en la desmesurada globalització, que, en imposar un grapat d’agrocommodities a tot el planeta, ha desplaçat -gairebé fins a la seva extinció- cultures locals que ja eren més robustes davant la calor extrema. Pensem que unes 30.000 de les 350.000 plantes descobertes fins ara són aptes per al consum humà, i d’aquestes, unes 7.000 ja han sigut cultivades, mentre que actualment tot just 255 varietats suposen el gruix de l’alimentació mundial.

Aquest procés d’accelerada pèrdua de diversitat és una conseqüència del capitalisme global, explica el periodista britànic Dan Saladino, autor del llibre Eating to extiction. La dieta humana ha experimentat més canvis en els últims 150 anys que en el milió d’anys precedent», escriu.

Fins i tot els EUA, segurament el gran paladí de l’expansió mundial de la soja i el blat de moro, estan desenvolupant projectes perquè algunes zones particularment sensibles a la crisi climàtica reprenguin algunes de les cultures locals. El prestigiós enginyer agrònom Cary Fowler, un dels pares del banc de llavors mundial custodiat a l’Àrtic, dirigeix la iniciativa A Vision for Adapted Crops and Soils, dotada amb més de 100 milions de dòlars i que pretén reintroduir cultius que s’havien perdut a l’Àfrica. «La majoria d’aquests grans els podran cultivar petits pagesos, sobretot dones, i són vitals per respondre al dèficit alimentari i nutritiu», va dir recentment Fowler, que vol estendre el projecte, en fase pilot, a altres regions del planeta.