El canvi climàtic farà augmentar encara més el preu dels aliments
Un estudi mostra la relació directa entre l'agricultura i els efectes devastadors del canvi climàtic
Joan Lluís Ferrer
A vegades costa connectar diversos afers entre si. Tot i que, si utilitzem la lògica racional podrem comprovar com realment hi ha més relació entre el que passa del que crèiem. Aquest és el cas de la pujada de preus dels aliments i l'efecte del canvi climàtic. A Europa en els últims anys, el preu dels aliments han augmentat en un 50% i hi ha hagut una degradació del terra important per sequeres o per pluges massa abundants o durant un període de temps massa llarg. Hem passat d'un extrem a un altre. Per tal de veure la relació directa entre ambdós camps, s'ha fet un estudi científic amb participació espanyola que demostra com el canvi climàtic ha afectat molt negativament l'agricultura industrial, fent que la qualitat del sòl sigui molt dolenta en molts terrenys.
La degradació del terreny, segons els experts, intensificarà encara més aquesta pujada de preus, ja que els sòls afectats fan que els cultius agrícoles siguin més vulnerables i menys resistents davant de les sequeres i les inundacions, cosa que genera collites impredictibles i fluctuacions de preus.
La investigació, en què han participat membres de Barcelona Supercomputing Center i de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), s'ha publicat a la revista Environmental Research Letters.
No només costos energètics i problemes de transport
"Si bé els costos de l'energia i les interrupcions a la cadena de subministrament han acaparat els titulars, el deteriorament de la salut de l'ecosistema més important del nostre planeta, el sòl, exposa cada cop més els nostres sistemes alimentaris a devastadors impactes climàtics, cosa que genera preus volàtils i collites incertes. Es necessita un sòl sa per a mi, Sridhar, coordinadora de Ciència i Polítiques del moviment Save Soil, una entitat que lluita per la preservació del sòl a tot el planeta.
De fet, a la recent Cimera de les Nacions Unides sobre els Sistemes Alimentaris celebrada a Etiòpia (del 27 al 29 de juliol), es va fer evident que la tendència a l'alça dels preus dels aliments és un fenomen que s'observa a tot el món.
L'informe de l'ONU 'L'estat de la seguretat alimentària i la nutrició al món 2025', publicat el mes de juliol, destaca que des del 2018, el cost per persona i dia (en dòlars de paritat de poder adquisitiu), ha augmentat a tot el globus.
Agricultura intensiva contra el sòl
“A causa de les pràctiques agrícoles industrials intensives, el sòl perd capacitat per adaptar-se a les cada vegada més freqüents crisis climàtiques, com les sequeres o les pluges torrencials, cosa que fa que els cultius siguin extremadament vulnerables i augmentin els preus dels aliments”, segons aquesta organització.
“A Europa, això és una catàstrofe, ja que la regió és un focus de canvi climàtic, amb un escalfament que duplica la mitjana mundial”, afegeix Save the Soil.
Els casos d'Espanya i el Regne Unit
La crisi de l'oli d'oliva viscut a Espanya recentment n'és una mostra. El nostre país, el productor d'oli d'oliva més gran del món, va patir el 2023 la seva pitjor sequera des del 1905. La degradació del sòl, segons els informes científics, va contribuir directament a un augment del 50% en els preus de l'oli d'oliva a tota la Unió Europea, entre el gener del 2023 i el gener del 2024.
Per la seva banda, el Regne Unit va experimentar un augment sobtat del preu de les patates entre gener i febrer del 2024, fet que demostra que la manca de flexibilitat del sòl per adaptar-se a les fortes pluges també afecta els rendiments i els preus.
Les previsions, segons aquests estudis, són descoratjadores. En un escenari d'altes emissions, el rendiment del blat de moro a la regió mediterrània d'Europa podria disminuir fins a un 40% el 2050. S'estima que les pèrdues de blat se situen entre el 15% i el 25% tant a Europa oriental com a Occidental.
A banda d'aquests productes alimentaris específics, de mitjana, la inflació del preu dels aliments a Europa, si bé va disminuir des del pic històric del 15% el març del 2023, encara es va mantenir en un nivell alt del 5,7% el 2024, molt per sobre de la norma prepandèmica del 2,1% que es pot considerar una taxa.
"Un sòl malalt porta a una alimentació malalta"
"La connexió és innegable: un sòl malalt implica sistemes alimentaris malalts i, en última instància, preus més alts per als consumidors" afirma Praveena Sridhar. "Durant massa temps hem tractat el sòl com un mitjà inert, però és un ecosistema viu, vital per a la producció d'aliments, igual que altres elements fonamentals com l'aire i l'aigua. La seva degradació, causada en gran part per l'agricultura industrial intensiva, fa que la nostra agricultura sigui increïblement fràgil davant de l'escalada de fenòmens climàtics extrems".
Save Soil destaca que la degradació del sòl i la dependència de fertilitzants químics, totes dues agreujades per les condicions climàtiques extremes, estan augmentant la vulnerabilitat dels cultius i impulsen la volatilitat contínua dels preus dels aliments.
Un sòl sa per a una alimentació sana
La solució rau, assenyalen, a adoptar pràctiques sostenibles de gestió del sòl que maximitzin la biodiversitat, com reduir les pertorbacions de cultiu, combinar arbres i cultius, diversificar els cultius, mantenir una cobertura que el protegeixi i nodreixi i mantenir les arrels vives, ja que és a la seva intricada xarxa on radica el veritable poder per reestructurar.
Aquestes pràctiques augmenten la matèria orgànica del sòl, ajudant a trencar el vincle entre els costos dels insums i els preus dels aliments i produir sòls resistents que retinguin aigua i sustentin cultius més forts.
