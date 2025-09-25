Medi ambient
La Terra ja ha superat set dels nou límits que sustenten la vida
L’anàlisi més important de salut planetària revela que, per primera vegada des que hi ha registres, l’acidesa dels mars ha depassat els "llindars segurs".
Valentina Raffio
El planeta Terra s’acaba de sotmetre a una revisió de salut i els resultats no són bons. Segons alerta l’últim informe del Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), el món ja ha superat almenys set dels nou límits planetaris que sostenen les condicions segures per a la vida. Els "sistemes crítics" que ja no es troben dins del que els experts defineixen com a "zona segura" inclouen des del canvi climàtic fins a la integritat de la biosfera, l’ús de la terra, l’aigua dolça, els fluxos de nutrients, les entitats noves i, des d’aquest any, l’acidificació dels oceans. "Més de tres quartes parts dels sistemes de suport de la Terra estan fora de la zona segura. Estem augmentant el risc de desestabilitzar el planeta", adverteix Johan Rockström, autor principal del treball.
Ja fa 16 anys que els científics monitoritzen nou elements que permeten l’estabilitat del sistema terrestre i que, una vegada creuats, exposen el planeta a un gran risc de "tenir canvis irreversibles", inclosos els temuts punts de no retorn. Segons l’últim balanç sobre la qüestió, en aquests moments només hi ha dues fronteres que es mantenen dins del rang segur: la capa d’ozó, que s’està recuperant progressivament gràcies a l’aplicació del Protocol de Montreal i a la restricció de l’ús de certs productes, i la càrrega d’aerosols atmosfèrics. Tots els altres elements estudiats han sobrepassat la respectiva línia vermella.
Aquest any, per primera vegada des que existeixen registres, les anàlisis revelen que l’acidificació dels oceans ha sobrepassat el límit segur. Els experts afirmen que la causa principal és la crema de combustibles fòssils, que allibera diòxid de carboni i provoca que els mars absorbeixin quantitats creixents d’aquest gas, cosa que n’altera l’equilibri químic. Les anàlisis indiquen que, des de la Revolució Industrial, el pH superficial dels oceans ha caigut en 0,1 unitats, cosa que es tradueix en un augment d’entre un 30% i un 40% en l’acidesa de les aigües. I això provoca conseqüències ja visibles, com el debilitament dels coralls i de petits organismes com els pteròpodes, que al seu torn indiquen una preocupant degradació de la cadena tròfica que amenaça tant la biodiversitat marina com la seguretat alimentària humana.
"L’oceà s’està tornant més àcid, els nivells d’oxigen estan caient i les onades de calor marines s’intensifiquen. Tot això exerceix una pressió enorme sobre un sistema vital per estabilitzar les condicions del planeta", explica Levke Caesar, colíder del Planetary Boundaries Science Lab.
Retroalimentació
L’informe assenyala que els set llums d’alarma que ja s’han encès no només preocupen per separat sinó que, a més, també amenacen de retroalimentar-se. Per exemple, perquè sabem que un oceà debilitat no únicament perd capacitat d’absorbir carboni sinó que, a més, contribueix a agreujar el canvi climàtic. O com és el cas de la desforestació, l’avanç de la qual no només compromet l’ús de sòls, sinó que també redueix la capacitat de la biosfera per atenuar impactes.
