Mercat immobiliari
Així està impactant el canvi climàtic en el preu de la vivenda a Espanya
Un estudi revela una caiguda a les províncies amb més calor extrema i un auge en les més fresques
Joan Lluís Ferrer
L’escalfament global està afectant de forma progressiva cada vegada més àmbits de la nostra vida quotidiana: el benestar a les ciutats, la salut, l’agricultura o fins i tot el turisme. Però el que no se sabia fins ara és que també està afectant el preu de la vivenda, tant en règim de compra com de lloguer. Així ho ha demostrat un estudi elaborat per tres experts espanyols en economia.
Analitzant els anuncis de venda i lloguer de pisos a 47 ciutats espanyoles, capitals de província, entre els anys 2009 i 2024, els autors de l’esmentat estudi van confirmar que la calor extrema afecta el valor dels immobles, fent-lo baixar. En canvi, allà on les temperatures es mantenen més fresques (el nord de la Península), els preus tendeixen a pujar.
1,40 euros menys el metre quadrat
L’estudi, elaborat per Simón Sosvilla-Rivero, catedràtic d’Anàlisi Econòmica de la Universitat Complutense de Madrid; Adrián Fernández-Pérez, de l’University College Dublin, i Marta Gómez-Puig, de la Universitat de Barcelona, demostra que per cada dia addicional amb temperatures superiors als 35 °C, el preu del metre quadrat baixa 1,40 euros en les compravendes i 0,0059 euros en el cas del lloguer. Tot i que poden semblar quantitats petites, marca una tendència ininterrompuda durant el període analitzat.
«És a dir, en el cas concret d’una vivenda mitjana de 120 metres quadrats, aquesta baixada suposaria una pèrdua aproximada de 117,6 milions d’euros a l’any en vendes i mig milió d’euros anuals en lloguers per als propietaris», assenyalen els autors.
El contrari a les províncies més fresques
Però hi ha províncies a Espanya que surten guanyant amb aquesta situació. En concret, les regions que tradicionalment gaudeixen de temperatures més fresques es beneficien de la calor de les altres. En aquests casos, els preus de venda pugen fins a 2,80 euros per metre quadrat, mentre que els lloguers pugen entorn de 0,012 euros, cosa que suposa un benefici d’uns 235 milions d’euros a l’any en vendes, i un milió de lloguer per als propietaris.
Els autors de l’anàlisi no tenen dubtes a l’hora d’augurar una espècie de migració climàtica de la inversió immobiliària al nostre país. «Aquest desplaçament de valor, que vinculem amb patrons de migració climàtica interna, té implicacions profundes per al futur de l’urbanisme, la inversió immobiliària i la planificació territorial. ¿Som davant una nova forma de gentrificació climàtica? ¿Es convertiran les regions més fresques en els nous pols d’atracció residencial? L’estudi suggereix que sí, i que aquest procés ja està en marxa», assenyalen.
«Un factor silenciós, però persistent»
De la mateixa manera que als Estats Units o a la Xina s’han documentat caigudes de preus en zones afectades per huracans, grans incendis o inundacions, a Espanya sembla estar passant el mateix, però a causa de la calor extrema. Aquest fenomen «emergeix com un factor silenciós, però persistent: no destrueix vivendes de forma immediata, però erosiona el seu atractiu i el seu valor a mitjà termini».
La constatació demostra que els mercats financers i immobiliaris no són immunes al clima i, a més, quan els preus de l’habitatge cauen, els afectats no són només els propietaris, sinó també els ingressos fiscals dels Ajuntaments, la inversió en infraestructures i fins i tot la cohesió social.
«El desplaçament de la demanda cap a províncies més fresques reflecteix un fenomen que els investigadors denominen ‘migració climàtica’. Tot i que solem associar aquest concepte a moviments internacionals, el cert és que també passa dins d’un mateix país. A Espanya, la calor extrema pot accelerar la sortida de població de zones del sud i de l’interior cap a regions del nord o de més altitud, on la qualitat de vida es percep com més sostenible», assenyalen els experts.
