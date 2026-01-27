MEDI AMBIENT
Centres de dades a Espanya: hi ha prou aigua per a tots?
El país assisteix a una veritable explosió de centres de dades, que necessiten grans quantitats d’aigua per a la refrigeració dels seus servidors, justament en un context de sequera crònica; és sostenible aquest nou sector industrial, que no para de créixer?
Ana Tuñas Matilla / EfeVerde
La digitalització i la intel·ligència artificial estan incrementant a gran velocitat la necessitat de disposar de centres de dades, i Espanya és en el punt de mira del sector per ubicar-los-hi, amb la promesa de generar ocupació i riquesa. Tanmateix, la seva arribada massiva i poc transparent pot posar en escac dos recursos clau: l’electricitat i l’aigua. Entre les raons que fan atractiu el país per a aquest tipus d’instal·lacions hi ha la seva posició geogràfica, la connexió mitjançant cables submarins amb continents com Amèrica i l’Àfrica, la disponibilitat de sòl barat i el desplegament d’energies renovables (solar i eòlica) i de fibra.
Segons la font especialitzada que es consulti (Spain DC, DataCenterMap, Cloudscen o Baxtel, per exemple), al país hi ha entre 100 i gairebé 200 centres de processament de dades (CPD) operatius, en construcció i/o planificats, amb Madrid, l’Aragó i Catalunya com a principals destinacions. Entre els promotors, destaquen companyies com Amazon Web Services (AWS), Google o Microsoft, que, en resposta a preguntes d’EfeVerde, no han detallat ni el nombre de centres que tenen al país, ni la seva capacitat, ni els consums. A escala sectorial, tampoc no hi ha dades clares, ni individuals ni agregades, dels consums reals que fan aquestes instal·lacions de recursos com l’electricitat i l’aigua, cosa que dificulta saber quin és el seu impacte ambiental.
El que sí que se sap, segons els experts consultats, és que el seu nombre augmentarà exponencialment a curt termini i que aquesta manca de transparència fa més difícil planificar-ne adequadament el desplegament sense posar en risc el subministrament d’energia i d’aigua per a aquest i altres usos.
Per minimitzar els riscos, el Ministeri per a la Transició Ecològica treballa en un Reial Decret perquè els centres que superin els 500 kW publiquin informació rellevant de rendiment energètic, ús de renovables i petjada hídrica, entre d’altres.
Segons un informe publicat pel World Economic Forum, l’augment dels centres de dades comporta un cost ambiental ocult més enllà del consum energètic: el ràpid increment del consum d’aigua.
L’adopció accelerada de la IA pot necessitar tanta aigua com el quàdruple de la que extreu Noruega
Estimacions recents, afegeix el document, suggereixen que l’adopció accelerada de la IA per si sola podria comportar una extracció addicional d’aigua d’entre 4.200 i 6.600 milions de metres cúbics de cara al 2027, incloent-hi la refrigeració in situ i la generació d’electricitat externa. Aquesta previsió equival a entre 4 i 6 vegades l’extracció anual d’aigua de Dinamarca, fet que subratlla la necessitat de prendre mesures urgents, com ara l’ús de solucions circulars. Aquestes solucions són clau per garantir la sostenibilitat del sector, perquè poden generar estalvis de fins al 75 %.
Segons el fundador d’Aqua Positive, Gabriel Blejman, un centre de dades de grans corporacions consumeix entre 25 i 100 MW, cosa que equival a 25.000 i 100.000 llars mitjanes, i 2 milions de litres d’aigua al dia -com unes 5.000 o 6.000 llars-, principalment per a la refrigeració de les màquines.
L’aposta és que funcionin amb sistemes de circuit tancat, com ara les piscines (s’omple una vegada i es recarrega el que es va perdent per evaporació). Actualment, aquestes solucions permeten mantenir entre el 75% i el 80% de l’aigua, però l’objectiu del sector hauria de ser arribar al 90%, o el que és el mateix, reduir la pèrdua al 10%, segons Blejman, que ha recordat que molts CPD s’instal·len en zones àrides perquè el terra és més barat, hi ha menys risc d’inundació i més irradiació solar.
Al seu parer, l’única manera que aquest sector i la resta d’usos no competeixin per l’aigua passa per apostar pel que ha anomenat «ecologia industrial», és a dir, per un ecosistema inspirat en la naturalesa en el qual les diferents activitats s’integren i el recurs que surt d’un procés productiu és utilitzat per un altre.
«No hi haurà aigua per a tothom»
«No es tracta de quant consumeix un centre en un lloc específic, es tracta de com a Estat, com a nació, veure com es distribueix el consum i s’absorbeix l’impacte», segons l’expert, que avisa que «o passem d’un sistema lineal de consum a un altre de circular o no hi haurà aigua per a tothom».
«Falten dades, però vull pensar que s’està mesurant l’impacte», ha dit el director de la divisió de centres de dades de Fibratel, Tomás Callejo, que, tot i això, defensa que el sector ha nascut sostenible i eficient en consums, perquè des del minut u té la vista posada en com arribarà el planeta a les generacions futures.
Per això, aposten per l’ús de renovables o circuits tancats d’aigua, segons el directiu, que assegura que el risc no està en la quantitat disponible d’electricitat, sinó que no hi ha punts de connexió i xarxes suficients per a tothom, cosa que produirà colls d’ampolla.
L’alternativa: que aquests centres s’aïllin energèticament i s’alimentin mitjançant fotovoltaica, bateries o, fins i tot, petits reactors nuclears (SMR, per les sigles en anglès).
Només a l’Aragó, hi ha 31 centres de dades planejats, que han sol·licitat accés a la xarxa per 6 GW, l’equivalent a gairebé la meitat de tota la potència elèctrica actualment instal·lada a la comunitat. Tot just 2,6 GW tenen accés concedit, ha explicat el director de Hello Watt, Danny Salazar.
Això indica que, avui dia, la xarxa no està realment preparada per absorbir «sense més» tants centres de dades i que hi ha una cursa entre inversió en xarxes, nova generació i allau de projectes de manera que «si no s’ordena bé qui es connecta, on i quan, inevitablement algú quedarà fora».
Pel que fa a si hi haurà energia verda per a tothom, segons la seva opinió només serà possible si cada nou gran consum es vincula a nova generació renovable i a inversió a la xarxa. En cas contrari, correm el risc de «maquillar» el sistema amb etiquetes verdes mentre que, a les hores puntes de consum, continuem depenent del gas (cicle combinats).
En la mateixa línia, el responsable de Serveis d’Infraestructura i Plataforma de T-Systems, Agustín Fernández, ha assenyalat que un dels grans desafiaments a afrontar davant del desembarcament de CPD és reforçar la xarxa elèctrica, que ja està saturada al 85%; així com garantir energia renovable per a tothom.
Per molts PPA (contractes de subministrament a llarg termini que permeten la construcció d’instal·lacions) basats en renovables que se signin, «seguirem cremant gas si no hi ha alternatives per emmagatzemar l’energia, com les bateries», ha advertit.
Segons la seva opinió, si no s’actua, hi ha risc real de col·lapse i, arribat el cas, «caldrà prioritzar consums, amb llars i agricultura al capdavant». Per evitar-ho, el sector ja debat a Espanya proveir-los mitjançant petits reactors nuclears SMR.
Segons el director general d’Innoenergy Iberia, Mikel Lasa, es preveu que la demanda de centres de dades creixi a un ritme mitjà anual del 30% fins al 2030 i el seu auge està generant pressió sobre la infraestructura energètica, especialment als principals nodes urbans.
En la seva opinió, per ordenar els consums cal comparar els beneficis socioeconòmics d’invertir en una activitat com els centres de dades amb els que es deriven d’altres tipus d’indústries o activitats econòmiques que també competeixen per l’electricitat i l’aigua.
«Portat a l’extrem, no planificar podria tenir conseqüències mediambientals com, per exemple, esgotar recursos escassos com l’aigua, però si s’aplica la regulació amb rigor i se seleccionen les tecnologies adequades, crec que aquest risc és mínim», assevera.
La indústria defensa el seu compromís amb la sostenibilitat
Des del 2022, Amazon Web Services (AWS) compta amb una regió cloud a Aragó formada per tres zones de disponibilitat (amb un o diversos centres de dades cadascuna) a Osca, Villanueva de Gállego i El Burgo de Ebro. Al maig del 2024, va anunciar l’expansió d’aquesta infraestructura local amb construcció d’instal·lacions en nous enclavaments i l’ampliació de les tres zones de disponibilitat ja existents, abastant una àrea total de 400 hectàrees (equivalent a 560 camps de futbol).
La companyia diu que té el compromís i la missió de situar la sostenibilitat i l’eficiència en el centre de la seva gestió, i que innoven contínuament per minimitzar el seu impacte operatiu i el dels milions d’usuaris. «Operar de manera sostenible significa reduir la quantitat d’aigua usada per refredar els nostres centres», segons la mateixa font, que ha explicat que l’estratègia d’eficiència hídrica d’AWS es basa en l’ús de tecnologia cloud per augmentar l’eficiència (sensors i dades en temps real per trobar i abordar fuites), la utilització d’aigua reciclada i de pluja en lloc de potable i per «tornar» aigua a la comunitat. «Només a Aragó, la quantitat d’aigua necessària per a la refrigeració dels nostres servidors equivaldria al 0,9 % del cabal diari del riu Ebre al seu pas per Saragossa, i per això innovem contínuament per millorar l’eficiència».
Tot i que a Espanya aposten per les renovables, als Estats Units AWS està invertint en reactors SMR per satisfer la creixent demanda energètica mundial, perquè donen energia lliure de carboni, és més ràpida de crear i més barata, encara que no revela si explora aquesta opció per a Espanya.
