MEDI AMBIENT
Les últimes glaceres dels Pirineus, condemnades a mort
En només 150 anys, als Pirineus les glaceres han passat de 52 a 19 i la més gran, la de l’Aneto, s’ha fragmentat diverses vegades
Olaya González
L’Agència Espacial Europea (ESA) defineix les glaceres com «rius de gel, grans i duradors, que es formen a la terra i es desplacen en funció de la força de la gravetat». Per això, una de les seves característiques inherents és, precisament, que es mouen. Sense aquest moviment, no són glaceres. Aquest organisme precisa que la seva formació és deguda a l’acumulació d’aigua congelada al llarg dels anys en una superfície inclinada. A més, l’ESA detalla que suposen «les reserves d’aigua dolça més grans del planeta», les mateixes que s’utilitzen per abastir rius i aqüífers i que asseguren el consum humà, la producció agrícola i el futur de la biodiversitat.
I és que no cal perdre de vista que territoris tan extensos com l’Antàrtida o Groenlàndia són, en essència, immenses glaceres (encara que, tècnicament, la seva denominació precisa és «mantells de gel»). De fet, la primera acumula al voltant del 90% del gel de tot el planeta. I és que, excloent aquests dos gegants, la resta de les 270.000 glaceres censades de punta a punta del globus només sumarien l’u per cent.
En un context marcat per l’escalfament global, no és difícil arribar a la conclusió que la salut d’aquestes grans masses glaçades es troba més que compromesa. Tot i que les Nacions Unides van designar el 2025 com l’Any Internacional de Conservació de les Glaceres, la realitat és que la seva situació no ha donat signes de millora. I la realitat és que no tota la culpa la té l’activitat humana.
La causa no resideix tant en la reducció de nevades, sinó en els estius cada vegada més intensos
Actualment, la Terra transita per un període interglacial que porta el nom d’Holocè. Va començar fa uns 11.700 anys després de la fi del Plistocè i ni tan sols els científics tenen certeses sobre quan acabarà. El que sí que s’atreveixen a afirmar és que l’acció de l’home, i més concretament les emissions de gasos d’efecte hivernacle, podria haver alterat la seva durada natural. Per això, el fet que les glaceres s’estiguin fonent no és un problema que preocupi els científics «per se», però sí que ho fa la velocitat a la qual s’està produint la pèrdua de gel.
Les dades de la UNESCO són demolidores. Entre el 78 i el 97 per cent de les glaceres dels Andes tropicals podrien esfumar-se abans de l’any 2100. A l’altra banda del planeta, a l’Àsia Central, les glaceres de les dues principals cadenes muntanyenques de la regió (Tian-Shan i Pamir) han perdut fins al 30 per cent del seu volum en una seixantena d’anys. I, a l’Àfrica, la glacera del Kilimanjaro podria ser un mer record abans del 2050.
No és, ni de lluny, l’únic organisme internacional que centra els seus esforços a conscienciar sobre el futur negre de les glaceres. Investigadors de la Universitat de Zuric (Suïssa) van liderar fa un parell d’anys un treball publicat a la revista Nature que elevava a 9.625 gigatones el gel perdut entre 1961 i 2016. Això ha provocat que el nivell del mar hagi augmentat 27 mil·límetres.
Situació a Espanya
Tot i que no són tan espectaculars com el Perito Moreno ni atrauen tants visitants cada any, a Espanya (en concret, als Pirineus) segueix havent-hi glaceres. Però, per desgràcia, es troben en cures pal·liatives. La més gran és la de l’Aneto, la mateixa que, en aproximadament una dècada, ha perdut al voltant de 20 metres de gruix, l’equivalent a un edifici de set altures. Després apareixen l’Ossoue (que es troba a la part francesa dels Pirineus), el Maladeta i el Mont Perdut. N’hi ha quinze més de documentades, encara que la seva mida és insignificant.
Fer una ullada a l’estat de l’Aneto ofereix una idea força precisa de la situació general que presenta la zona. El 2022 es va partir en dos i una gran parcel·la, ubicada just a sota del pic, va quedar aïllada. Per si no n’hi hagués prou, fa poc el cos principal de la glacera es va tornar a fragmentar, tant que la porció menor ha passat a ser considerada com una gelera (una massa de gel acumulada a les zones altes de les serralades, per sota del límit de les neus perpètues, que es fon en estius molt calorosos). Això ha fet que el seu volum total es desplomi.
Cal tenir present que les glaceres espanyoles són les més meridionals d’Europa, una circumstància que no ajuda a estirar la seva vida el màxim possible. L’impacte es pot resumir en dues xifres: el 1850 existien 52 glaceres pirinenques i actualment només en queden 19. En part, això és degut a que la temperatura mitjana en aquesta zona ha augmentat molt per sobre de la mitjana mundial (1,5 graus en els últims 30 anys, enfront dels 0,7 registrats a nivell global).
Segons les declaracions de Nacho López Moreno, investigador de l’Institut Pirinenc d’Ecologia, especialista en hidrologia de muntanya i glaceres, recollides al número 99 de Revista Ecologista d’Ecologistes en Acció, «la pèrdua de gel de les últimes dècades no és tant conseqüència de la menor innivació, que no ha patit variacions importants, com de les fortes calors de l’estiu, cada cop més intens i perllongat»». Aquest expert recorda que aquestes grans masses congelades són «un arxiu dels que ha passat a l’entorn»: «És una pena veure com cada any la glacera disminueix un metre o metre i mig i estem perdent aquest arxiu. Per això és una prioritat recuperar mostres de gel».
Els Alps, els següents
Els Pirineus no són una excepció. Els Alps tampoc no es deslliuren d’aquesta amenaça. D’acord amb un informe difós el mes de desembre passat a Nature Climate Change, la meitat de les 3.000 glaceres de la serralada més alta i extensa d’Europa podrien desaparèixer entre els anys 2033 i 2041, el període que s’espera més dramàtic.
És més, els investigadors alerten que, en el cas que es compleixi la predicció que la temperatura augmenti 2,7 graus a final del segle, per al 2100 només en quedarien 110 al centre del continent, amb prou feines el 3% de les que existeixen avui dia.
