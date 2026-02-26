El canvi climàtic ha augmentat fins a un 36% la intensitat de les pluges d'aquest hivern a Espanya
El primer estudi d’atribució realitzat sobre aquest episodi afirma que l’escalfament global ha portat a l’extrem tant el nombre d’episodis torrencials com la quantitat d’aigua derivada
Valentina Raffio
Entre l’octubre i el febrer, Espanya ha viscut l’impacte de fins a 16 borrasques de gran impacte. De totes aquestes, almenys una desena han tingut lloc en tot just un mes i mig. Segons apunta una anàlisi liderada per un panel internacional d’experts, i liderat per la plataforma World Weather Attribution, l’arribada de tants fronts seguits i, sobretot, la intensitat estan molt relacionades amb l’impacte del canvi climàtic a la regió. Els models indiquen que l’escalfament global no només ha alimentat el tren de borrasques d’aquest últim hivern , sinó que, a més, ha augmentat fins a un 36% la intensitat de les pluges torrencials. Els experts afirmen que aquest fenomen, lluny de quedar-se només en una anècdota, ha causat prop de 50 defuncions, milers de desplaçats i danys valorats en milions d’euros a Espanya, Portugal i el Marroc.
L’anàlisi corrobora la informació proporcionada per entitats com l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i confirma que el tren de borrasques dels últims mesos s’explica, en gran mesura, per un patró atmosfèric caracteritzat pel debilitament del vòrtex polar, un sistema d’altes pressions sobre Groenlàndia i un desgast de l’anticicló de les Açores. La suma d’aquests factors és el que va acabar desplaçant el riu habitual de borrasques cap al sud d’Europa i, més concretament, cap al Mediterrani. Els científics afirmen que aquest fenomen, si bé no està directament relacionat amb el canvi climàtic, sí que podria haver-se vist influït per aquest procés. Sobretot tenint en compte que, per exemple, els models indiquen que «les tempestes es van veure potenciades per rius atmosfèrics que van extreure humitat d’una onada de calor marina severa que està tenint lloc a l’Atlàntic».
L’anàlisi, basada en simulacions climàtiques, calcula que el canvi climàtic ha augmentat un 11% la intensitat de les precipitacions derivades de les borrasques d’aquests últims dies. També s’estima que els dies de pluges extremes han augmentat entre un 30% i un 36% en el conjunt del Mediterrani, incloent-hi Espanya, Portugal i el Marroc. Dit d’una altra manera, segons constata aquest estudi, si no fos per l’escalfament global i per l’augment mundial de la temperatura, les pluges d’aquest últim hivern no haurien sigut tan torrencials ni tan destructives com el que s’ha observat en episodis com la borrasca Leonardo. L’informe recorda que durant aquest episodi, ocorregut a principis de febrer, en municipis com Grazalema, a Andalusia, va ploure en uns dies el que normalment plou en tot un any.
Advertència dels científics
Els científics afirmen que el «dramàtic augment de les precipitacions extremes» viscut en els últims mesos és, en gran part, «atribuïble a l’escalfament global provocat pels humans». «Aquest estudi confirma que l’atmosfera més càlida creada per les nostres emissions col·lectives de carboni està donant lloc a un patró de precipitacions més extremes i intenses», afirma David García-García, expert en Observació de la Terra i Estudis Climàtics de la Universitat d’Alacant. «Aquestes dades haurien de ser una advertència. Sabem que una atmosfera més càlida conté més humitat, per la qual cosa, com més carboni emetem, més perillós serà l’escenari de tempestes hivernals com aquestes», afegeix, en aquesta mateixa línia, Clair Barnes, experta de l’Imperial College de Londres.
«Com més carboni emetem, més perillós serà l’escenari de tempestes hivernals com aquestes»
Segons explica la investigadora Friederike Otto, una de les expertes més grans del món en extrems climàtics, els fenòmens observats en els últims mesos a Espanya encaixen amb les advertències que fa anys que la comunitat científica llança. «El canvi climàtic era exactament això. Fenòmens que abans eren més manejables i que ara s’estan convertint en desastres potencialment perillosos», afirma. Amb la mateixa convicció amb què llança aquest missatge, l’especialista també recorda que no està tot perdut i que encara «tenim les eines i el coneixement per evitar que això empitjori» , per a això, «necessitem la voluntat» política i social de desplegar aquestes eines climàtiques amb més rapidesa i a més escala.
