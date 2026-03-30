Perills naturals
¿Quin és l’animal que ha causat més morts que totes les guerres juntes?
No té un aspecte gaire impressionant, però provoca 700.000 víctimes cada any
Joan Lluís Ferrer
Normalment, l’ésser humà tem animals d’aspecte ferotge, gran mida o dents afilades. Pel·lícules com ‘Tiburón’ i altres de semblants han propagat la imatge d’algunes espècies com enemigues de l’ésser humà. De fet, una enquesta del 2015 de l’agència Ipsos va revelar que aproximadament la meitat dels nord-americans es declaraven «absolutament terroritzats» pels taurons. No obstant, segons dades del Museu d’Història Natural de Florida, el 2021 només hi va haver 11 morts pertaurons a tot el planeta. Hi ha més possibilitats que una persona mori per la caiguda d’un coco sobre el seu cap que d’un atac de taurons, segons l’Institut Australià de Ciències Marines.
Llavors ¿quina és l’espècie que causa més víctimes entre els humans? L’animal que més morts causa és un altre de molt més petita, fràgil i aparentment irrellevant: el mosquit.
Aquests insectes poden transmetre malalties potencialment mortals com la malària i el dengue, i l’Organització Mundial de la Salut estima que els mosquits que transmeten aquestes malalties maten 700.000 persones a l’any, segons el professor de Geòrgia Tech (EUA) David Hu.
Els mosquits transmeten moltes malalties perilloses, com el chikungunya, el dengue, la filariosi limfàtica, la febre de la Vall del Rift, la febre groga, el zika, la malària, l’encefalitis japonesa i la febre del Nil Occidental, segons informa l'OMS. Altres insectes, com puces, polls i paparres, també transmeten malalties similars.
Més morts per mosquits que per guerres
En definitiva, «han mort més persones per picades de mosquits que per totes les guerres», explica Hu en un article publicat a The Conversation.
El món gasta 22.000 milions de dòlars a l’any en milers de milions de litres d’insecticides, milions de quilos de larvicides i milions de teles mosquiteres tractades amb repel·lents, tot per combatre un diminut insecte que pesa deu vegades menys que un gra d’arròs i només té 200.000 neurones.
Les morts per mosquits són més freqüents en unes regions que en d’altres. Per exemple, els països africans representen al voltant del 96% de les morts per malària, segons l’OMS.
I tot i que es tracti de malalties eminentment tropicals, el canvi climàtic i l’escalfament global les estan impulsant gradualment cap al sud d’Europa. Espanya, per exemple, és un lloc on cada vegada serà més freqüent la transmissió d’aquestes malalties, al convertir-se la Península en un hàbitat més propici per a aquests mosquits.
Altres animals temibles
No obstant, hi ha altres animals destacats a l’hora de causar víctimes mortals en humans. Segons el rànquing publicat per Discover Wildlife, aquestes serien les principals:
- Cargols d’aigua dolça: 200.000 morts a l’any
- Escurçó d’escates de serra: 138.000 morts a l’any
- Insectes diversos: 10.000 morts a l’any
- Escorpins: 2.600 morts a l’any
- Cucs intestinals Ascaris: 2.500 morts per any
- Cocodrils d’aigua salada: 1.000 morts a l’any
- Elefants: 500 morts a l’any
- Hipopòtams: 500 morts per any
Ara bé, USA Today, al comentar aquest fet, es formula la pregunta: ¿Maten més els humans que els mosquits? ¿És l’ésser humà el primer causant de morts d’altres humans al planeta?
El blog de Bill Gates va publicar recentment un gràfic que mostrava que els humans maten 475.000 humans a l’any, mentre que els mosquits en maten 725.000. Aquesta publicació va desencadenar una forta controvèrsia a les xarxes, cosa que va provocar una verificació dels fets per part del portal informatiu Vox dels EUA, que va arribar a la conclusió que els humans haurien d’ocupar el primer lloc en tan lamentable rànquing.