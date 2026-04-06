Biodiversitat
Una nova espècie de cranc invasor arriba al Mediterrani per l’escalfament de les seves aigües
Ja és a les costes de Sicília i es va expandint en direcció a la península Ibèrica
Joan Lluís Ferrer
El mar Mediterrani està experimentant ràpides transformacions ecològiques impulsades pel canvi climàtic i, també, per la introducció d’espècies a causa de l’activitat humana. Entre els processos més destacats figura la creixent arribada i establiment d’espècies no autòctones que penetren a través del Canal de Suez.
Un nou estudi publicat a la revista Acta Ichthyologica et Piscatoria ha confirmat la ràpida expansió del cranc indopacífic Gonioinfradens giardi al mar Jònic, davant les costes d’Itàlia, a tocar de Sicília.
Després del primer registre italià confirmat —un únic exemplar recol·lectat a Portopalo di Capo Passero el novembre de 2025—, els investigadors van trobar després 11 individus més entre novembre de 2025 i gener de 2026, cosa que demostra de manera clara que l’espècie ha deixat de tenir una presència esporàdica per formar poblacions estables a la regió.
Aquestes troballes confirmen que el Gonioinfradens giardi està adquirint una presència constant al Mediterrani central, cosa que planteja interrogants importants sobre el seu potencial paper ecològic i les seves interaccions amb les espècies natives, segons explica Francesco Tiralongo, autor principal de l’estudi.
Els científics que han fet aquestes troballes van comptar amb la col·laboració de pescadors locals que utilitzen arts de pesca artesanals, que sovint atrapen aquest tipus d’espècies de manera involuntària. La captura d’una dotzena d’individus en un període de dos mesos indica que les condicions ambientals del mar Mediterrani, cada cop més càlid , s’estan tornant més favorables per a l’expansió d’aquesta i altres espècies invasores.
Cada vegada més prop d'Espanya
A més, aquestes captures constitueixen la presència més occidental de l’espècie al mar Mediterrani fins avui, cosa que podria demostrar la seva expansió progressiva en direcció a la península Ibèrica.
El més greu de l’aparició d’aquesta espècie invasora és l’efecte que pugui causar sobre els animals natius. L’establiment de crustacis no autòctons pot tenir efectes en cascada sobre els ecosistemes locals, incloent-hi la competència amb espècies natives i possibles repercussions per a la pesca. Tot i que els impactes a llarg termini d’aquest cranc encara són incerts, la seva ràpida propagació és la demostració dels canvis generals que ja s’estan produint en la biodiversitat marina del Mediterrani.
"Aquest cas se suma a una llista creixent d’espècies que estan transformant els ecosistemes mediterranis. El monitoratge continu, incloent-hi les contribucions de pescadors i científics ciutadans, serà essencial per seguir de prop aquesta dinàmica i donar suport a estratègies de gestió adaptativa", afegeix Tiralongo.
Aquest estudi s’afegeix al conjunt d’evidències que indiquen que el mar Mediterrani s’està convertint en un focus d’invasions biològiques , a causa del seu escalfament progressiu, cosa que el fa cada cop més habitable per part d’organismes de tota mena procedents de regions més càlides.
