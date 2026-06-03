Cost ambiental
«Un problema enorme»: L’ONU adverteix que la IA dispararà la contaminació i consumirà tanta aigua i energia com grans països
Una investigació estima que el 2030, els centres de dades emetran tant diòxid de carboni i consumiran tanta electricitat com nacions altament industrialitzades com França o el Regne Unit, i contribuiran a accelerar les desigualtats amb el Sud Global
Carles Planas Bou
El desplegament accerelat de la intel·ligència artificial amenaça de tenir un cost ambiental irreversible. Un nou informe de les Nacions Unides(ONU) adverteix que els centres de dades necessaris perquè aquesta tecnologia operi dispararan la contaminació i xifra les emissions de diòxid de carboni en 400 milions de tones per al 2030, comparables a les emissions totals d’un país altament industrialitzat com el Regne Unit.
L’estudi, publicat aquest dimecres, també apunta a l’ingent consum d’energia i aigua dels centres de dades. El núvol que sustenta internet no és un ens eteri, sinó plantes industrials amb servidors informàtics que processen milers de milions de dades sense parar. Aquesta incessant activitat, crucial perquè la IA funcioni, consumirà d’aquí a quatre anys gairebé mil terawatts hora (TW h), tanta electricitat com França o com 1.300 milions de persones a l’Àfrica subsahariana durant cinc anys. Així, si els centres de dades fossin un país, «ocuparia l’onzè lloc a escala mundial en consum d’electricitat», diu la investigació.
Perquè no se sobreescalfi i s’espatlli, aquest maquinari habitualment es refrigera amb recursos hídrics. En aquest sentit, l’ONU estima que els centres de dades absorbiran a escala global uns 9,3 bilions de litres d’aigua, un volum que cobriria les necessitats d’aigua potable dels 8.100 milions de persones del planeta durant 1,6 anys.
«La IA no és només una tecnologia digital, sinó també un sistema material amb un impacte mediambiental quantificable», asseguren des de la United Nations University – Institute for Water, Environment and Health.
Més desigualtats entre països
A més, l’informe també denuncia que la IA obre la bretxa de la desigualtat digital entre aquells països que tenen accés a la costosa infraestructura computacional que la sosté i els que queden relegats a assumir els costos ambientals, ubicats principalment al Sud Global.
Així, només un 16% de les nacions disposa d’infraestructura especialitzada per a IA. D’aquestes, els Estats Units i la Xina concentren fins al 90% de la capacitat instal·lada. Actualment, nou de les 10 empreses més valuoses del món estan vinculades al frenesí inversor en IA generativa. Vuit d’aquestes –Nvidia,Apple,Alphabet(Google),Microsoft,Amazon,Broadcom,Tesla i Meta (Facebook), en aquest ordre– són nord-americanes.
Què diuen els experts
La investigació «aporta claredat i ens enfronta amb el que és, sens dubte, un enorme problema», valora Alfonso Valencia, professor ICREA i director de Ciències de la Vida al Centre Nacional de Supercomputació de Barcelona (BSC-CNS), en declaracions a Science Media Center Espanya. Tot i així, aquest expert ressalta que les projeccions de l’ONU, basades en xifres reals, «poden variar en funció de possibles millores d’eficiència o adopció de models en dispositius (en comptes de data centers) o de canvis regulatoris o polítics».
L’informe «pot ajudar a conscienciar sobre un problema que la gent en general desconeix amb dades clares i evidència, i convida a una reflexió crítica sobre l’ús que estem fent de les noves tecnologies», afegeix Verónica Bolón-Canedo, professora titular al departament de Ciències de la Computació i Tecnologies de la Informació de la Universidade da Coruña i investigadora al laboratori d’R+D en Intel·ligència Artificial del Centre d’Investigació TIC (CITIC), Science Media Center Espanya.
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Josep Maria Campabadal, nou president de Llet Nostra: 'El nostre primer objectiu és trobar una envasadora a Catalunya. No ens agrada haver d'anar a Burgos, però ens hi hem vist obligats
- Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
- Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
- Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
- El bisbe de Girona creu que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa s'hauria de fer en català
- Commoció al món del cine per l’anunci de la retirada de Clint Eastwood