Advertència
El virus del Nil torna a activar les alertes a Andalusia: «Això ha arribat per quedar-se. Cal protegir-se i utilitzar repel·lents»
Un home de 69 anys de Pizarra (Màlaga) està ingressat en cures crítiques després de contraure la malaltia i fa un mes va morir un home a Sevilla
Chaima Laghrissi
El virus del Nil torna a activar les alertes a Andalusia. Un home de 69 anys de Pizarra (Màlaga) està ingressat en cures crítiques després de contraure la malaltia. El cas es produeix tot just un mes després que es notifiqués la mort d’un home de 82 anys a causa del virus del Nil a Sevilla. A Extremadura ja han mort dues persones aquest estiu per aquesta raó.
Mentrestant, la Junta d’Andalusia manté la vigilància en diferents punts de la província de Màlaga, on en els últims dies s’ha detectat circulació del virus a Fuengirola, Cártama i Campanillas.
Davant aquesta situació, els experts insisteixen que la prevenció s’ha d’incorporar a la rutina diària. Juan J. Zamudio García, supervisor de serveis a RapiPlaga, pèrit judicial i expert en control de plagues, considera necessari desenvolupar una autèntica «cultura de protecció»: «Això ha arribat per quedar-se, per la qual cosa ha de començar a calar entre la població, que ens hem d’adaptar i protegir».
Zamudio ja va advertir que aquest estiu podria produir-se una «explosió de mosquits» després de les abundants pluges registrades a començaments d’any. Per això, recomana extremar les precaucions i assumir com a habituals mesures com l’ús de repel·lents, la protecció de les mascotes amb collars antiparasitaris o l’eliminació de qualsevol acumulació d’aigua.
Repel·lents, mosquiteres i roba clara per evitar les picades
«Hauríem d’acostumar-nos a l’ús de repel·lents i de collars antiparasitaris per a les nostres mascotes, a més d’evitar l’aigua estancada en jardins, parcel·les o testos. Qualsevol acumulació és un caldo de cultiu», explica l’especialista.
Entre les principals mesures de protecció també hi ha la instal·lació de mosquiteres a les portes i finestres, especialment durant els mesos de més presència de mosquits.
La Junta recomana utilitzar repel·lents registrats i d’ús tòpic, cobrir la major part del cos amb roba, preferentment de colors clars, i evitar perfums, sabons aromatitzats o altres productes amb olors intenses que puguin atraure aquests insectes.
Com evitar la proliferació de mosquits a casa
Bona part de la prevenció passa per impedir que els mosquits trobin llocs on reproduir-se. L’Administració autonòmica aconsella utilitzar mosquiteres, insecticides o repel·lents ambientals als habitatges i evitar mantenir encesos llums innecessaris que puguin atraure els insectes.
Especial importància té l’eliminació de l’aigua estancada, ja que és en aquests punts on els mosquits poden dipositar els ous i desenvolupar les larves.
Per això, es recomana revisar periòdicament jardins, patis i terrasses i retirar l’aigua que pugui quedar acumulada en testos, cubs, joguines, recipients o qualsevol altre objecte exposat a l’exterior. També és necessari mantenir en bones condicions piscines i safarejos.
Una piscina pot generar desenes de milers de mosquits
El problema pot adquirir una dimensió considerable quan es tracta de grans superfícies d’aigua sense manteniment. Zamudio apel·la directament a la responsabilitat dels propietaris: «L’aigua estancada d’una piscina pot generar desenes de milers de mosquits i aquests són focus difícils de detectar per les autoritats. S’ha d’apel·lar a la responsabilitat dels propietaris, perquè passa el mateix amb qualsevol acumulació, des d’un test fins a una bassa de reg».
Les recomanacions s’estenen també a les explotacions ramaderes, on convé renovar amb freqüència l’aigua dels abeuradors, evitar la formació de bassals en camins i rodades de vehicles i reparar possibles fugues en aixetes, conduccions o abeuradors amb escassa renovació d’aigua.
Trampes que converteixen els mosquits en «troians»
Entre les tècniques utilitzades per combatre aquests insectes existeixen també sistemes que aprofiten als mateixos mosquits per estendre el tractament. Es tracta de trampes que atrauen les femelles i les impregnen amb larvicides i fongs.
Símptomes, tractament i conseqüències del virus del Nil
El virus del Nil Occidental es transmet principalment a través de la picada de mosquits infectats. En la majoria dels casos, la infecció passa desapercebuda: al voltant del 80% de les persones contagiades no presenta símptomes.
Quan sí que apareixen, els més habituals són febre, mal de cap, cansament, dolors musculars i articulars, nàusees, vòmits o erupcions cutànies. Aquests símptomes solen manifestar-se entre 2 i 14 dies després de la infecció i, en general, evolucionen de forma favorable.
No obstant, en menys de l’1% dels casos el virus pot provocar una malaltia neuroinvasiva i afectar el cervell o el sistema nerviós. En aquests quadres poden aparèixer febre alta, rigidesa de coll, desorientació, tremolors, convulsions, debilitat muscular, paràlisi o pèrdua de consciència. Les complicacions són més freqüents entre persones d’edat avançada, immunodeprimides o amb determinades patologies prèvies.
Actualment no existeix un tractament antiviral específic ni una vacuna per a humans davant el virus del Nil. En els casos lleus, el tractament se centra a alleujar els símptomes mitjançant repòs, hidratació i medicaments per controlar la febre o el dolor. Els pacients amb quadres greus poden necessitar hospitalització i cures intensives.
Tot i que la majoria dels afectats es recupera sense seqüeles, els casos més greus poden deixar problemes neurològics, debilitat muscular, dificultats de mobilitat o alteracions cognitives durant mesos i fins i tot de forma permanent.
Quan posteriorment es desplacen fins a altres punts per dipositar els seus ous, transporten aquestes substàncies fins a les zones de cria, on poden actuar contra les larves existents i les noves.
Aquesta tecnologia ja es comercialitza fora de la Unió Europea, tot i que Zamudio «considera difícil» que pugui arribar al mercat comunitari a causa de les restriccions existents sobre biocides i matèries actives.
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