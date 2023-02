Enguany, el Carnaval de Blanes s’allargarà tres dies: des del divendres 17 de febrer fins al diumenge dia 19. Hi comptarà amb actuacions pels més joves i es tancarà el diumenge amb la gran Rua de Carnestoltes, que retorna el recorregut anterior a la pandèmia del COVID i que compta amb centenars de participants.

Divendres 17 de febrer

Divendres al matí diferents centres educatius protagonitzaran rues pels carrers de la ciutat, especialment la que estarà formada per estudiants dels tres instituts de secundària. A la nit, se celebrarà el Carnaval Jove a la Plaça dels Dies Feiners a partir de les deu de la nit.

Primer actuarà el grup de versions Free Kiss, seguit a dos quarts de 12 de la matinada per l’actuació del DJ Pau Murner. Tots dos ingredients s’asseguraran de posar la música i el bon rotllo. Per la seva banda, tothom que hi vagi hi afegirà la gresca, i el servei de bar anirà a càrrec del Consell Local de Joventut de Blanes, a l’estil del festival de música ‘Ensorra’t’ de la Festa Major.

Dissabte 18 de febrer

Dissabte els i les protagonistes de les activitats seran el públic infantil i juvenil: a partir de dos quarts de 6 de la tarda començarà una Festa Infantil a la Plaça dels Dies Feiners amb Tallers Creatius i el Show de Bety & DJ Mario, un espectacle d’animació i ball. Durant el show ja començaran a fer-se les inscripcions pel segon ingredient de la tarda del dissabte: el Concurs Infantil de Disfresses.

Per apuntar-s’hi, la inscripció es començarà a fer a partir de dos quarts de 6 de la tarda fins tres quarts de 7 del vespre. Després, a partir d’un quart de 8 del vespre, es farà la desfilada dels i les participants, culminant una hora més tard, a un quart de 9 de la nit. Serà llavors quan s’entregaran els premis corresponents a les diferents categories en què s’estructura el concurs.

Diumenge 19 de febrer

L’endemà diumenge arribarà l’activitat més destacada de tot el carnaval: la Rua de Carnestoltes que desfilarà amb carrosses i comparses a partir de les 5 de la tarda, amb centenars de participants. El recorregut serà el què s’havia estat fent els anys anteriors a la pandèmia: sortida des de la Rambla Joaquim Ruyra amb Riera Alta, seguint per la mateixa Rambla fins la Plaça Catalunya, Passeig de la Marina i Plaça dels Països Catalans, on finalitzarà.