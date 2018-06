L´arribada de menors no acompanyats es tornarà a duplicar aquest any

El Departament calcula que aquest 2018, la xifra de menors no acompanyats (MENA) que arriben a Catalunya, es duplicarà respecte la de l'any passat, en què es va arribar a pràcticament els 1.500 joves. Per fer-hi front, ha convocat entitats socials i representants del Govern a una primera reunió per posar en marxa un grup tècnic que abordi aquesta problemàtica.

El conseller, Chakir El Homrani, ha fixat aquesta situació entre les prioritats del Departament i ha demanat al govern espanyol que actuï també amb responsabilitat. El Homrani ha assegurat que s'atendran tots els menors que arribin però des d'un punt de vista transversal amb implicació de tots els Departaments.

La reunió ha vongut servir per posar fil a l'agulla i respondre amb la creació d'un grup tècnic i una nova convocatòria de la taula per elaborar un pla per abordar la situació dels menors no acompanyats que arriben cada mes a Catalunya i que, segons les previsions, podria tornar a duplicar-se aquest any.

A la sortida de la reunió, el conseller El Homrani, ha posat sobre la taula que aquesta és una problemàtica prioritària al Departament que dirigeix però ha recalcat que cal actuar des de tots els àmbits de manera transversal per garantir la millor atenció al menor no acompanyat. Així, es vol treballar de manera interdepartamental i amb els diferents municipis i entitats socials, però alhora, reclama a l'estat espanyol, més responsabilitat per donar una ''resposta amb condicions'' als centenars de menors que entren per la frontera del sud. El Homrani ha recalcat que les emergències humanitàries i la immigració és competència de l'Estat i per això, reclama treball en comú per fer-hi front.

Canvi d'actitud amb l'Aquarius

En aquest sentit, Chakir El Homrani ha valorat el canvi d'actitud del govern espanyol respecte l'emergència humanitària expressada a través de l'Aquarius i ha reiterat que Catalunya pot acollir part dels immigrants, sense entrar en xifres concretes. Tot i això, El Homrani ha alertat que s'està incomplint la llei marítima i que per tant és un fet que ''obre precedents perillosos''. Situa però, en aquest cas, el problema més enllà de l'estat espanyol, com a política europea, i per això defensa que cal una ''estratègia clara'' a nivell europeu.

Bloqueig pel 155

Chakir El Homrani ha acusat espanyol de fer una aplicació ''indecent'' del 155 amb el bloqueig dels 800 milions per entitats del tercer sector en no allargar els contractes i ha lamentat que les tensions de tresoreria les han patit les pròpies entitats, a qui agraeix l'esforç. El conseller ha assegurat que s'estan desbloquejant tots els expedients possibles per recuperar la normalitat.