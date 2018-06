Desapareix un noi de 14 anys a Santa Coloma de Gramenet

Un nen de 14 anys està desaparegut a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), després que sortís dissabte al matí de la seva casa i no tornés, ha informat la família a Europa Press.

A les 9 del matí va sortir de casa seva a Santa Coloma de Gramenet cap a una escola de dibuix a Barcelona i els seus es van adonar que no havia tornat a casa quan van arribar de treballar a la tarda, per la qual cosa van trucar a l'escola i els van dir que no havia anat a classe.

Els pares van presentar dissabte a la tarda la denúncia de la desaparició als Mossos d'Esquadra i estan organitzant la seva recerca penjant cartells per Barcelona i faran una batuda per Santa Coloma.

En els cartells es pot veure una fotografia del noi i algunes dades sobre ell, com que es diu Roberto, fa 1,75 metres i que va vestit amb uns "pantalons curts grisos i una samarreta negra de Nike".

Els Mossos d'Esquadra han confirmat a Europa Press que la denúncia de la desaparició està presentada i han obert una investigació.