L'Audiència de Navarra estudia si deixa 'La Manada' en llibertat provisional

La Secció Segona de l'Audiència de Navarra podria decidir aquest dimarts o dimecres sobre la posada en llibertat provisional o la pròrroga de la situació de presó per als cinc membres de 'La Manada', condemnats a nou anys de presó per abús sexual en els Sanfermines de 2016, però absolts d'un delicte d'agressió sexual.

Aquest és el termini que estudien les parts personades en el procediment, segons han explicat en declaracions als mitjans després d'assistir a la vista que s'ha celebrat aquest dilluns en el Palau de Justícia de Pamplona i que s'ha perllongat durant una mica menys d'una hora.

A la compareixença, que s'ha celebrat a la sala 203 de la seu judicial, hi han assistit els tres membres de 'La Manada' que estan en el centre penitenciari de Pamplona, mentre que els altres dos, en una presó de Madrid, l'han seguit per videoconferència.

En la vista, el Ministeri fiscal, l'acusació particular i les acusacions populars exercides per l'Ajuntament de Pamplona i el Govern de Navarra s'han oposat a la sol·licitud de posada en llibertat formulada per la defensa i han reclamat la pròrroga de la presó provisional.

En unes breus paraules davant els mitjans de comunicació, Miguel Ángel Morán, advocat de la víctima, ha assenyalat que té una "bona" sensació" després de la vista i ha esperat que els condemnats no siguin posats en llibertat.

Per la seva banda, Víctor Marieta, advocat de l'Ajuntament de Pamplona, s'ha referit a la "gravetat dels fets considerats provats" per rebutjar la posada en llibertat i ha advertit del "risc de fugida" dels condemnats. "Hem sol·licitat que es reiteri el que ja s'ha vingut reiterant al llarg de tot el procediment, que és la presó provisional a l'espera de la resolució dels recursos davant el Tribunal Superior de Justícia de Navarra i hipotèticament davant el Tribunal Suprem", ha explicat en declaracions als mitjans.

Per contra, l'advocat de quatre dels condemnats, Agustín Martínez Becerra, ha afirmat que "l'ajustat a dret" seria que el tribunal atengués aquesta petició de la defensa i que "a partir d'aquí seguís el procediment judicial" fins que es dicti sentència ferma.