Les peticions d'asil es podrien triplicar a Catalunya el 2018

La Comissió Catalana d´Ajuda al Refugiat (CEAR) preveu que el nombre de sol·licitants d'asil es tripliqui aquest 2018 respecte a les xifres de l'any passat, quan es van registrar 3.900 peticions. De fet, en els primers cinc mesos del 2018 ja s'han fet 2.100 sol·licituds, una xifra que només inclou la demarcació de Barcelona i deixa fora les peticions d'asil a les fronteres (avions i ports). Les dades catalanes reflecteixen la tendència a l'alça del conjunt de l'estat espanyol, que el 2017 va batre el seu rècord històric amb 31.120 sol·licitants d'asil, el doble que l'any anterior. Amb prop de 2.000 noves arribades aquest cap de setmana, incloent els rescatats per l´Aquarius, la CEAR avisa que aquestes xifres no son anecdòtiques. "Les arribades seran la tònica d´aquest estiu", ha dit Estel·la Pareja, directora de l´entitat, i ha demanat "un replantejament de les polítiques d'asil i immigració" que s'adaptin a la nova realitat i que respectin els drets humans. "Ara és el moment de demostrar que som una societat d'acollida", diu Pareja.

Pareja assegura que el creixement exponencial d´arribades a l´estat espanyol ha portat el sistema d´asil al "col·lapse", amb uns 43.000 expedients pendents de resolució i demores en els terminis. Això, però, no significa que l´Estat estigui rebent més persones de les que pot acollir; al contrari. Pareja explica que tot just comença a assolir les xifres que li corresponen, i que l´anomalia era el que havia passat fins ara. És per això que reclama prendre mesures.

El president de la CEAR, Miguel Pajares, acusa Europa de "fallar de manera estrepitosa amb les seves polítiques d´asil". Pajares recorda que la majoria de sol·licitants d´asil no arriben als estats membre de la Unió Europea, sinó que es queden als països més propers. Segons dades de la CEAR, vuit de cada deu refugiats estan en països empobrits, com Pakistan, Uganda o Turquia. Aquest darrer acull prop de 3,5 milions de persones; més que tots els països de la UE combinats.

A l´estat espanyol, el primer país pel que fa el nombre de sol·licitants d´asil és Veneçuela, amb un de cada tres peticions, seguit de Síria. En total, 10.350 persones provinents del país llatinoamericà van sol·licitar asil a Espanya el darrer any. Només l´1% de les peticions s´han resolt favorablement.

La CEAR ha convidat a l´acte de presentació de l´informe sobre persones refugiades a la Laura, una sol·licitant d´asil de República Dominicana. Segons Pareja, la Laura exemplifica una realitat sovint invisible: la de dones que fugen dels seus països per culpa de la violència de gènere i per falta d´un estat que les protegeixi. "La meva ex-parella em va amenaçar. Jo vaig denunciar-lo diverses vegades, però ningú em va escoltar perquè no tenim justícia", explica la Laura. "Jo volia quedar-me al meu país, progressar, acabar els meus estudis," assegura, però diu que va haver de marxar deixant els seus dos fills amb la seva mare per "por que es quedessin orfes".