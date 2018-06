Demòcrates es plantejarà retirar el suport si Torra no aplica el mandat de l'1-O

El portaveu de Demòcrates, Antoni Castellà, va assegurar aquest dilluns que la seva formació ha «rebutjat» acceptar «compensacions importants» al Govern «fins que no quedi clar quin és el full de ruta del Govern». «Ens situarem en acció parlamentària fins que no s'aclareixi el full de ruta republicà del Govern», va insistir Castellà en roda de premsa. Les van rebutjar a l'espera de donar «100 dies de rigor» al Govern per «establir-se». Ho va afirmar així després de lamentar cessaments de càrrecs vinculats al seu partit, com el d'Enric Vendrell de la direcció general d'Afers Religiosos.

De fet, va titllar de «contradicció enorme» cessar càrrecs mentre s'articula un «discurs de restitució» a l'executiu. Un cop passin els 100 primers dies, Demòcrates «s'hauria de plantejar políticament quin és el plantejament». Així, Castellà va defensar que el seu suport a la investidura de Quim Torra a la presidència anava vinculat a desenvolupar «el mandat de l'1-O». «Esperem i confiem i ajudarem que sigui així; si esdevingués un moment, crec que no és l'actual, que aquest o qualsevol govern decideix renunciar al mandat de l'1-O no comptaria amb el suport de Demòcrates», va resoldre.

«Ens crea perplexitat», va seguir el dirigent de Demòcrates en referència també al cessament de Carles Sala, fins ara a la secretaria d'Habitatge. No hi veuen justificació» si no és per sectarisme de partit», va suggerir Castellà en advertir que el seu partit no busca «cadires».