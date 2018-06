Els catalans menjaran 1,7 milions de coques artesanes per la revetlla de Sant Joan

Els catalans es menjaran prop d'1,7 milions de coques artesanes de Sant Joan, una xifra similar a la de les previsions de l'any anterior. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i Província, Elies Miró, ha explicat a l'ACN que el fet que enguany la revetlla s'escau en dissabte podria afavorir un tímid increment de vendes que ha xifrat en un 2%. Pel que fa a les més venudes, tornaran a ser les coques tradicionals de brioix amb crema i pinyons, seguides de la coca de llardons de full. Tanmateix, pels paladars més innovadors i segons cada pastisseria del país, també hi haurà novetats que van des de la coca de mascarpone, mango, sobrassada o en forma de gelat. De mitjana, els preus de les coques es mantindran entre els 16 i els 35 euros, en funció de la mida, i malgrat l'encariment de productes bàsics com els pinyons.

La festa de Sant Joan no té un origen definit, tot i que se sap que obeeix a ritus pagans. Molt més antic que moltes de les tradicions religioses instaurades al calendari, Sant Joan s'ha conservat al llarg dels segles i el costum de menjar coca no ha estat una excepció. S'explica que en la nit més curta de l'any, el sol era el convidat d'excepció, i d'aquí l'arrodoniment originari de la coca, un cercle perfecte amb un forat al mig que emulava el gran astre.

Seguint la tradició, el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i Província, Elies Miró, ha explicat a l'ACN que durant aquest Sant Joan els catalans menjaran prop d'1,7 milions de coques artesanes.

Les coques més venudes tornaran a ser les tradicionals, tot i que a moltes pastisseries també hi ha espai per a la innovació que reclamen alguns compradors. Amb tot, tant si és tradicional com si no ho és, segons Elies Miró, una bona coca ha de ser feta "del mateix dia". Encara que els ingredients principals siguin de qualitat, és rellevant que estigui feta el mateix dia de Sant Joan perquè es tracta d'un producte amb una vida "força curta". Per aquesta raó, els forners de les pastisseries catalanes comencen a elaborar les coques de matinada o el mateix dia a primera hora del matí. Precisament, aquesta és una de les principals virtuts del producte artesà. Després, això es nota en el preu, ha assenyalat Elies Miró, "però també té un valor". La massa fermenta durant més de tres hores i cada coca requereix una sis hores de feina.

Cada vegada més el consumidor vol saber què menja, ja sigui per un interès generat per una moda puntual o per una qüestió d'intolerància. Elies Miró ha explicat que grups com els vegans o els celíacs s'interessen per allò que mengen i sectors com els dels pastissers artesans, "que sabem què hi posem i com ho fem", poden donar una resposta molt més adequada a cada col·lectiu que no, per exemple, les gras superfícies.

Malgrat que Sant Joan sigui una festa que se sol celebrar més aviat amb la família o els amics, el format de coca petita que s'havia imposat anys enrere com a conseqüència de la crisi "ha arribat per no marxar", ha explicat Miró.



A Girona preveuen vendre 125.000 coques, les mateixes que el 2017

Els pastissers gironins esperen vendre aquest Sant Joan unes 125.000 coques, la mateixa xifra que l'any passat. Des del Gremi de Pastissers Artesans de Girona reivindiquen la qualitat d'un producte molt apreciat però lamenten que encara hi ha famílies que no s'han recuperat de la crisi i que no compraran aquest producte artesanal. És per això que no preveuen que enguany se'n venguin més que l'any passat, quan la revetlla va caure en divendres. Alguns establiments han apostat per reduir-ne la mida per intentar animar les vendes "Passa una mica com per Pasqua, amb coques més petites", afegeix el seu president, Josep Costa.

A comarques gironines, la coca més sol·licitada és la tradicional de fruites confitades, si bé també se'n troben d'altres varietats com de nata, trufa i crema i pinyons. Referent als preus, aquests es mantenen com els últims anys i es poden trobar coques que van des dels 16 euros fins als 25 euros al quilo.